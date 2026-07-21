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Libra Tarot Card: करियर में उन्नति के योग, समझदारी से लिए फैसले देंगे बड़ा लाभ

Libra Tarot Card Horoscope 21 July: King of pentacles की ऊर्जा पारिवारिक मामलों में समझदारी और सूझबूझ से फैसला करने की आवश्यकता, नौकरी में पदोन्नति के साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card: करियर में उन्नति के योग, समझदारी से लिए फैसले देंगे बड़ा लाभ
सकारात्मक संगति आज सफलता और मानसिक शांति का आधार बनेगी.

Libra Tarot Card Horoscope 21 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज पारिवारिक जिम्मेदारियों और करियर दोनों में संतुलित निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेकर निवेश करना बेहतर रहेगा. रिश्तों में सकारात्मक लोगों का साथ चुनें और अनावश्यक तनाव से दूरी बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां अचानक से सामने आ सकती हैं. इस स्थिति में समझदारी से लिए गए फैसले फायदेमंद रहेंगे. परिवार में किसी नए व्यक्ति की राय पर विचार किया जा सकता है. संतान के भविष्य को लेकर कुछ आर्थिक योजनाओं पर विचार किया जा सकता है. छोटे बच्चों को धन का महत्व और संचय करने से लाभ पर जानकारी दे सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: नौकरी में आए  चुनौतीपूर्ण कार्यों को लेकर उच्च अधिकारी से बातचीत कर सकते है.उपलब्ध संसाधनों में कार्य पूरा करने का प्रयास करना पड़ सकता हैं. वर्तमान नौकरी को बदलने पर विचार करेंगे.पारिवारिक व्यवसाय में बदलाव की योजना बना सकते हैं. अपनी बनाई योजना पर कुछ सहयोगियों की राय लेने का प्रयास करेंगे. नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बन सकती है. कार्य क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आएगी. 

स्वास्थ्य/Health: समय पर खाना खाएं.आराम और अनुशासन से सेहत बेहतर रहेगी. जरूरत से ज्यादा थकान ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों में किसी अच्छे सलाहकार की मदद ले सकते हैं. पैतृक संपत्ति से प्राप्त धन के निवेश को लेकर विचार करेंगे.

रिश्ते/Relationship: इस समय कुछ लोगों के साथ रिश्ते खराब होते नजर आएंगे. सामने वाले लोगों की संगत से दूर जा सकते है.

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