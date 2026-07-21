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Gemini Tarot Card: जिम्मेदारी और धैर्य दिलाएंगे सफलता, आर्थिक लक्ष्य होंगे पूरे

Gemini Tarot Card Horoscope 21 July: Seven of wands की ऊर्जा परिवार में किसी भी निर्णय या प्रतिक्रिया को देने से बचाव, किसी दूसरे की गलती का दोष आपके ऊपर आने की बात लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card: जिम्मेदारी और धैर्य दिलाएंगे सफलता, आर्थिक लक्ष्य होंगे पूरे
सकारात्मक सोच आज सफलता के साथ रिश्तों में भी मधुरता बढ़ाएगी.

Gemini Tarot Card Horoscope 21 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने पर बड़े अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में लक्ष्य पूरे होने और लाभ मिलने के संकेत हैं. रिश्तों में जिद छोड़कर सहयोग और संवाद बनाए रखना सुखद परिणाम देगा.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. किसी सदस्य का अपने प्रिय से विवाह को लेकर जिद्दीपन परिजनों को परेशान कर सकता है. इस समय सामने वाला किसी को कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. ऐसी स्थिति में तुरंत कोई भी निर्णय या प्रतिक्रिया स्थिति को और खराब कर सकती है. इस समय परिजनों के साथ कुछ यात्राएं कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: प्रबंधन से जुड़े कार्यों में गति आई नजर आ सकती है. अपने आसपास के वातावरण पर निगाह बनाए रखें. जल्द ही कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं. जो काफी लाभदायक साबित होंगे. इस समय कार्य से संबंधित जिम्मेदारियां अच्छे से पूरा करें. आपके कार्य पर उच्च अधिकारियों की निगाह बनी हुई जरा सी भी चूक किसी बड़े मौके से दूर करा सकती है. किसी सहयोगी की गलती के लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है. इससे मन आहत हो सकता है.

स्वास्थ्य/Health: ऊंचाई से गिरने की संभावना नजर आ रही है. ऊंचाई पर चढ़ते उतरते समय सावधान रहे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: इस समय पैसों से जुड़ा कोई लक्ष्य या आसानी से पूरा कर सकते हैं.व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. 

रिश्ते/Relationship: कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में परिवार की मदद ले सकते हैं.अपने जिद्दीपन को रिश्तो से दूर रखें.

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