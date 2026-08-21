विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Tarot Card Rashifal: नए अधिकारी से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव, रिश्तों में मिल सकती है खुशखबरी

Virgo Tarot Card Horoscope 21 August: Temperance: अनावश्यक खर्चों से पारिवारिक तनाव, नए अधिकारी से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव और अनुबंध पूरा करने से भविष्य में लाभ

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Tarot Card Rashifal: नए अधिकारी से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव, रिश्तों में मिल सकती है खुशखबरी
कन्या राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: मकान के नवीनीकरण में काफी अधिक धन खर्च होने से परेशान हो सकते हैं अभी भी कार्य पूरा न होने के कारण धान की और व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ सकती है जीवनसाथी की जिद्द के चलते कुछ अनावश्यक खर्चों को लेकर परेशान हो सकते है. संतान का जिद्दी स्वभाव और कार्य टालने की आदत चिढ़ा सकती है. सामने वाले से प्यार की जगह गुस्से से काम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे. घर की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्य का सहयोग आवश्यक है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में किसी महिला अधिकारी के आने से माहौल में शांति सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती नजर आ सकती है. आने वाली अधिकारी का व्यवहार और व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होने से सभी लोगों को आकर्षित करेगा. इस समय अपनी बात को मर्यादित रूप से सामने वाले के समक्ष रखने का प्रयास करें गलत भाषा या अपशब्दों का प्रयोग ना करें. व्यवसाय में किसी अनुबंध को काफी जल्दबाजी में पूरा करने की आवश्यकता पड़ सकती है. इस स्थिति में उस अनुबंध से संबंधित सभी जानकारियों और जोखिम का अच्छे से आकलन करें. तय समय सीमा पर कार्य के पूरे होने से समाज में अच्छी पहचान बन सकती है. जिससे आगे भविष्य में लाभदायक आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते है. 

स्वास्थ्य/Health:

बारिश में भीगने के कारण सर्दी-जुकाम और बुखार हो सकता है. इस समय लापरवाही न करके घरेलू इलाज से स्वास्थ्य ठीक करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

आमदनी और व्यय में तालमेल बनाए. अनावश्यक खरीदारी कर पैसों को बर्बाद ना करें. 

रिश्ते/Relationship:

किसी पारिवारिक समारोह में नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित होगी. इस समय मनचाहे जीवन साथी की तलाश पूरी होती नजर आएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Aaj Ka Rashifal, Kanya Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com