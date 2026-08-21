Taurus Tarot Card Rashifal: निवेश में बरतें सावधानी, पारिवारिक परेशानी से मिलेगी राहत

Taurus Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: घर की मरम्मत, रखरखाव और सुधार से जुड़े कार्यों पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ बातचीत कर सकते है. राजनीतिक मामलों पर गैर जरूरी और नकारात्मक चर्चा से दूर रहे. प्रॉपर्टी या पैसों के लेनदेन से जुड़े काम अभी टालना बेहतर रहेंगे. बार-बार मन बदलने से बहुत जरूरी फैसले को लेने में परेशानी महसूस हो सकती है. संतान से संबंधित शुभ खबर प्राप्त होगी. पारिवारिक मामलों में लंबे समय से चले आ रही किसी परेशानी से राहत मिलने से प्रसन्न हो सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय की जरूरत के लिए निवेश करना पड़ सकता है.आगे चल कर ये निवेश फायदा लेकर आएगा. इस बात का विश्वास रखें. कार्य क्षेत्र में जहां तक हो सके,आपस में मिलजुलकर कार्य करें. लंबे बड़े अधूरे कार्य को पूरा करने में मदद लेना पड़ सकती हैं. नए निवेश को करते समय जोखिम और जरूरत देखकर ही अंतिम फैसला लें. सही सलाह मिलने से कार्यों की गति तेज हो सकती है. रुके हुए कार्यों में वरिष्ठ जनों की सलाह से गति लाने का प्रयास सफल होता नजर आएगा.

स्वास्थ्य/Health:

सेहत के प्रति सजग रहे. इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.बदलते मौसम में खान-पान पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

निवेश करते समय जोखिम पर भी ध्यान दें. यदि मन में संदेह हो,तो किसी नई योजना में धन निवेश ना करें.



रिश्ते/Relationship:

प्रेम संबंध में विश्वास और गंभीरता लाएं. जीवनसाथी का सहयोग का जरूरी मामलों में मिल सकता है.