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Scorpio Tarot Card Rashifal: गुरु के मार्गदर्शन से सुलझेगी परेशानी, निवेश में बरतें सावधानी

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 August: The Hierophant: कठिन समय में मार्गदर्शन लेने, अंतर्मन की सुनने और असहयोग के बावजूद सफलता पाने का संकेत.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: गुरु के मार्गदर्शन से सुलझेगी परेशानी, निवेश में बरतें सावधानी
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: पिछले कुछ समय से जिस बात को लेकर मन में दुविधा चली आ रही थी. अब वहां स्पष्टता मिल सकती है,.इस समय अपने अंतर मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें. बड़े बुजुर्ग व्यक्ति या गुरु तुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लेकर व्यावसायिक परेशानी का समाधान ढूंढ सकते हैं. परिवार में किसी के विवाह को लेकर मतभेद हो सकता है. सभी लोग अपनी पसंद के व्यक्ति को सामने वाले से जीवन साथी का चयन करने की बात कर सकते हैं. इस स्थिति में अभी विवाद  को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है. अपनी रुचि के कार्य या खेलों के लिए समय निकालें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में कुछ नए ऑर्डर मिलने से व्यस्तता बढ़ सकती है. इस स्थिति में किसी कर्मचारी का असहयोगात्मक व्यवहार परेशानी बढ़ा सकता है. सामने वाले से अच्छे से बातचीत कर सकते हैं. अपने जरूरी काम दूसरों के भरोसे ना छोड़े. कार्य क्षेत्र में  कठोर या अपमानजनक भाषा का उपयोग न करें. पैसों या काम के मामले में किसी भी नए आए व्यक्ति पर अति विश्वास ना करे. नकारात्मक लोगों को स्वयं पर हावी न होने दे 6 का क्षेत्र का वातावरण सकारात्मक और सहज बनाए रखें. किसी की अंधविश्वासी बातों में आकर कार्यस्थल में बड़े बदलाव न करें.

स्वास्थ्य/Health:

हल्के फुल्के व्यायाम, योग और सुबह की सैर आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है. खान-पान में पौष्टिक पदार्थों, ताजा फलों और सब्जियों का सेवन अवश्य करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी बड़े धन निवेश का हिस्सा बनने से पूर्व योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं. संतान के भविष्य के लिए कुछ लाभदायक योजनाओं  पर विचार करेंगे.

रिश्ते/Relationship:

व्यर्थ की बातों को लेकर किसी से भी उलझना आपके मान सम्मान में कब मिल सकता है. जिद्द की जगह समझदारी से कार्य करें.

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