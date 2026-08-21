Sagittarius Tarot Card Rashifal: अफवाहों से बचें, फैसले लेने में बरतें समझदारी

Sagittarius Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: परिवार में कहीं किसी की बात को मन पर लेकर दु:खी हो सकते हैं. ऐसी बातों को मन पर हावी न होने दे.आपके कार्यों में बाधा डालने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें. व्यर्थ की बातों में अपने समय और बुद्धि को बर्बाद ना करें. अपनी अंतरात्मा की बात को नजरअंदाज ना करें. लेकिन बड़ा फैसला लेते समय सिर्फ उसी पर आधारित रहना नुकसान दे सकता है. पारिवारिक कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग दें. घर में साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की होती है. इस बात का ध्यान रखें. परिवार के छोटे-मोटे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल या किसी विभाग में कुछ अंदरूनी बदलाव या नई व्यवस्था बनने की चर्चा हो सकती है.किसी भी तरह की अफवाह सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे. पहले बात की सच्चाई जानने का प्रयास करें. अपने कार्य से संबंधित गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने का प्रयास करें. किसी नए आइडिया पर तुरंत कार्य शुरू करने से पहले इसकी रूपरेखा तैयार करें. विदेश से जुड़े किसी अवसर की प्राप्ति से उत्साहित हो सकते हैं. इस समय दस्तावेज और शर्तों को ध्यान से समझने का प्रयास करें. आधी अधूरी जानकारी पर निर्णय ना ले. किसी अनुबंध पर सहमति से पूर्व सामने वाले पक्ष को अपनी शर्तों स्पष्ट रूप से बताना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य/Health:

किसी गलत दवा के रिएक्शन से हाथ, पैर चेहरे और गर्दन पर छोटे-छोटे लाल फुंसियां हो सकती है. इस बात को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पूर्व में किए गए धन निवेश से अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नहीं प्राप्त होने की स्थिति बन रही है. इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:

बहन के वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों के बीच हस्तक्षेप करना सामने वाले को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है.ऐसी स्थिति में समझदारी और सूझबूझ से व्यवहार करें.