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Pisces Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक सुधार के नए विकल्प तलाशेंगे

Pisces Tarot Card Horoscope 21 August: Nine of Wands: परेशानियों से डरे बिना आगे बढ़ें, किसी का दिल न दुखाएं और जरूरतमंद की मदद करें.

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Pisces Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक सुधार के नए विकल्प तलाशेंगे
मीन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: किसी समस्या का समाधान  ढूंढने पर जोर दें. समस्या को बढ़ाने की कोशिश ना करें. जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. सामने वाले की बेफिजूल की बातों से परेशान हो सकते हैं. इस समय भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए विकल्पों पर विचार करेंगे. परिवार के सदस्यों का साथ और सहयोग प्राप्त हो सकता है. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. संतान के व्यवहार में आ रहा परिवर्तन परेशान कर सकता है. परिवार में संतान के विवाह के विषय में चर्चा शुरू हो सकती है. इस स्थिति में संतान के साथ स्पष्ट रूप से बात करने का प्रयास करें. उसकी समस्याओं को समझें और उनका समाधान निकालने की कोशिश करें. किसी के आपसे बात न करने को नकारात्मक रूप में ना लें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के गलत व्यवहार के चलते उससे बातचीत बंद कर सकते हैं ऐसी स्थिति में सामने वाले की परेशानी को नजरअंदाज करेंगे अपनी रुचि के विषयों पर विस्तृत ज्ञान प्राप्त का सकते है. इसे भविष्य में आर्थिक विकल्प के रूप में प्रयोग करने पर विचार कर सकते हैं व्यवसाय में साझेदारी के जीवन में आ रही उथल-पुथल का असर ना  पड़ने दे. सामने वाले की परेशानियों में उसका साथ दें. आर्थिक मदद भी की जा सकती है. भविष्य की योजनाओं की किसी के साथ चर्चा ना करें. कार्यस्थल पर  रिकॉर्ड्स और फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखें. गोपनीय बातों की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें. 

स्वास्थ्य/Health:

हाथ पैरों में हो रही जकड़न को लेकर परेशान हो सकते हैं. सही इलाज लें. चिकित्सक की सलाह पर अमल करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अपने छोटे-छोटे खर्चों को सीमित करें. ऑनलाइन शॉपिंग से बचे. 

रिश्ते/Relationship:

किसी पारिवारिक सदस्य के धोखे से परेशान हो सकते हैं. सामने वाले की गलत मंशा को समझने का प्रयास करेंगे.

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