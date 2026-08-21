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Libra Tarot Card Rashifal: रिश्तों में गलतफहमी से बचें, मौजूदा काम को मजबूत करने पर दें जोर

Libra Tarot Card Horoscope 21 August: Five of Cups: सीमित संसाधनों में सफलता, व्यवसाय में स्थिरता और बेवजह के विवादों से दूर रहने का संकेत.

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Libra Tarot Card Rashifal: रिश्तों में गलतफहमी से बचें, मौजूदा काम को मजबूत करने पर दें जोर
तुला राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के सरकारी नौकरी का अहंकार ना करें. अपने रिश्तों में पैसों को लेकर व्यर्थ का तनाव उत्पन्न करने का प्रयास से दूरी रखें. बात-बात पर गुस्सा करना रिश्तो में कड़वाहट बढ़ा सकता है. पारिवारिक मामलों में अपनी जिद्द से निर्णय लेने का प्रयास न करें. सभी सदस्यों की राय लेकर एकमत सहमति बनाना समस्या का सही समाधान लेकर आ सकता है. पूर्व के प्रेम सम्बन्धों का असर वैवाहिक जीवन पर ना पड़ने दे. प्राप्त संसाधनों से कार्य को पूरा करें. दूसरों के जीवन को देखकर होड़ न करें. अपने कार्य स्वयं पूरे करें. दूसरों पर निर्भरता कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है. सभी की सुने पर करें वहीं, जो सही हो. इससे सभी की अपेक्षाओं पर सही उतरेंगे. 


व्यवसायिक/ Professional:

किसी कारण से ट्रेन किया गया सफर नुकसानदायक हो सकता है. लापरवाही के चलते आपका कीमती सामान चोरी होने की संभावना हो सकती है इस समय सावधानी रखना आवश्यक है कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के बार-बार गलती करने से अन्य सहयोगियों पर कार्यभार बढ़ सकता है. सामने वाला काम न करने के कारण बार-बार गलतियां कर सकता है. इस बात की आपको आशंका हो सकती है. लंबे समय से की गई ट्रेनिंग का फायदा अब मिलता नजर आएगा.इस समय व्यवसाय में विस्तार लाने की जगह मौजूदा कार्य को स्थिर और मजबूत बनाए.

स्वास्थ्य/Health:

चली आ रही किसी आदत को अचानक से बदलने की जगह, धीरे-धीरे बदलने का प्रयास करें.इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

शेयर्स में लगाया पैसा अभी आपेक्षिक सफल प्रतिफल नहीं दे रहा है. इस समय धैर्य रखकर अच्छे प्रतिफल की प्रतीक्षा करें. 

रिश्ते/Relationship:

गलतफहमी के चलते माता-पिता के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं. सामने वालों से बातचीत कर जाने का प्रयास करें.

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