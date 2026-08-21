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Gemini Tarot Card Rashifal: लक्ष्य में सफलता की उम्मीद, जिम्मेदारियां सोच-समझकर लें

Gemini Tarot Card Horoscope 21 August: नई तकनीक सीखने, सोच-समझकर जिम्मेदारी लेने और रिश्तों में तनाव से बचने का संकेत.

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Gemini Tarot Card Rashifal: लक्ष्य में सफलता की उम्मीद, जिम्मेदारियां सोच-समझकर लें
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: लंबे समय से जिस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे है. वहाँ अब सफलता प्राप्ति की उम्मीद नजर आ सकती है. किसी नए विषय का ज्ञान प्राप्त करने पर विचार कर सकते है. मित्र की सलाह पर नौकरी में बालव लाने की कोशिश कर सकते है. निजी कार्यों को लेकर लापरवाही न करें. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से करेंगे. धार्मिक गतिविधियों में सक्रियता के कारण पारिवारिक गतिविधियों को थोड़ा नजरअंदाज कर सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional:

भावनाओं में आकर किसी सहयोगी के कार्यों की जिम्मेदारी न ले. संभव अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने के कारण समय पर उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाए. व्यवसाय में अपने संपर्कों से सम्बन्ध खराब न होने दे. किसी अनुबंध को पूरा न कर  पाने की स्थिति में सामने वाले से स्पष्ट रूप से बातचीत करें. दस्तावेज और जरूरी रिकॉर्ड्स को लेकर सावधान रहे. व्यस्तता के बावजूद अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करके आगे बढ़े.व्यवसाय में यदि किसी तकनीक को सीखने की आवश्यकता पड़ रही है. तो उसे सीखने में संकोच न करें. आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की ज्ञान की प्राप्ति अच्छी सफलता लेकर आएगी. इस बात का विश्वास रखें. 

स्वास्थ्य/Health:

कंधों में बढ़ता दर्द परेशानी ला सकता है. इस समय चिकित्सा के परामर्श पर ठंडी सिकाई कर सकते हैं. किसी भी तरह के दर्द को लेकर लापरवाही ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

घर की मरम्मत के लिए बनाए गए बजट से अधिक पैसा खर्च होने की स्थिति नजर आ रही है. बढ़ते खर्चों को देखकर धन की व्यवस्था करेंगे. 

रिश्ते/Relationship:

जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें. यदि थोड़ा बहुत तनाव किसी बात को लेकर चल रहा है. तो उसको समझा सकते हैं.

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