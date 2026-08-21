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Capricorn Tarot Card Rashifal: गलत लोगों का साथ देने से बचें, रिश्तों में समझदारी से काम लें

Capricorn Tarot Card Horoscope 21 August: The Tower: छवि बेहतर बनाए रखने, गलत लोगों का साथ न देने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का संकेत

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Capricorn Tarot Card Rashifal: गलत लोगों का साथ देने से बचें, रिश्तों में समझदारी से काम लें
मकर राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: अपने व्यवहार में मर्यादा लाएं. परिवार या कार्यस्थल पर किसी के भी साथ अनुचित व्यवहार या गलत भाषा का उपयोग न करें. अपने मान सम्मान को बनाए रखें. किसी भी गलती का दोहराव ना करें. संदेह होने की स्थिति में पहले बात की सच्चाई जाने. निजी संपत्ति को व्यवसायिक स्वरूप देने पर परिजनों से चर्चा कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अन्य विकल्पों पर ध्यान देंगे. जीवनसाथी की बातों में छुपी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर विपरीत लिंगी लोगों के साथ अपने व्यवहार को मर्यादित बनाए रखें गलत कार्य या गलत व्यक्ति का समर्थन न करें. किसी भी तरह की अफवाह को ना फैलाएं. बिना बात की सच्चाई जाने प्रतिक्रिया न दें. किसी के बहकावे में ना आए अपने निर्णय को लेते समय सूझबूझ और समझदारी के साथ तर्क और तथ्य भी देखें. कोई ऐसा कार्य न करें,जिससे भविष्य में नुकसान होने की संभावना नजर आ रही हो. अत्यधिक लालच में आकर गलत योजना में निवेश न करें. व्यवसाय विस्तार के लिए नए और पुराने संपर्कों के साथ रिश्तो में मजबूती लाने का प्रयास कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

खान पान को नियमित करें. दिनचर्या में हल्के फुल्के व्यायाम को शामिल कर शरीर को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखें. पर्याप्त आराम करें. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

जरूरत  से ज्यादा खरीदारी करने की जगह, उन वस्तुओं के खरीदारी पर जोर दें जो आवश्यक हो. इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेंगे. 

रिश्ते/Relationship:

ऐसे रिश्तों का बोझ ना उठाएं.जिनमे भावनाएं और विश्वास ना हो.

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