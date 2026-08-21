Aquarius Tarot Card Rashifal: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी राजनीति, रिश्तों में बातचीत से सुलझेगा तनाव

Aquarius Tarot Card Horoscope 21 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: पारिवारिक जीवन में अचानक से हलचल हो सकती है. किसी गलत निर्णय के चलते हैं परिवार में मतभेद हो सकते हैं. परिवार के छोटे सदस्य का असामान्य व्यवहार चिंता में डाल सकता है. इस स्थिति में सामने वाले की समस्या को समझने का प्रयास करें. किसी करीबी संबंधी के साथ संपत्ति को लेकर बना विवाद न्यायालय तक जा सकता है. इस बात को लेकर परिवार के सभी सदस्य नाखुश हो सकते हैं.पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बेहतर रखें. किसी के भी साथ गलत भाषा का उपयोग न करें. परिवार की सुरक्षा और सुख सुविधा का ख्याल रखें.

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में कुछ पुराने सहयोगियों की बढ़ती राजनीति का लोगों को भागों में बांट सकती है. जिसके चलते कार्य स्थल का वातावरण असंतुलित हो सकता है. इस समय कार्य स्थल पर कार्यों को पूरा करने में रुकावट आ सकती हैं. लगातार चलती परेशानियों के कारण नई नौकरी ढूंढने का प्रयास करेंगे. व्यवसाय में साझेदार के साथ किसी अनुबंध पर सहमति न बनने से दोनों के दोनों में वैचारिक मतभेद हो सकता है. ऐसी स्थिति में अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करें और साथ ही सामने वाले की बात को भी सुनने की कोशिश करें. बीच का रास्ता निकालना व्यवसाय के हित में होगा.

स्वास्थ्य/Health:

गले में खराश बढ़ाने के साथ सूजन और दर्द बढ़ सकता है. इस समय ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन बिलकुल न करें, साथ ही सही उपचार लेकर समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

आ रहे आर्थिक लाभ प्राप्ति के अवसरों पर विशेष ध्यान दें. किसी गलती के चलते नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है.

रिश्ते/Relationship:

जीवनसाथी के अतीत की कुछ बातें सामने आने से शक की स्थिति बन सकती है.रिश्ते को खराब करने की जगह बातचीत कर सुधार लाने का प्रयास करें.