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Virgo Tarot Card: योग्यता दिलाएगी नई पहचान, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Virgo Tarot Card Horoscope 20 July: The Hanged Man की ऊर्जा पारिवारिक रिश्तों में सभी के सहयोग से जीवन में सुकून और शांति, अनुभवी जनों के सहयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card: योग्यता दिलाएगी नई पहचान, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी
आत्मविश्वास आज सफलता के साथ रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखेंगे.

Virgo Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज समझदारी और सही सलाह से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता नई जिम्मेदारियां और सम्मान दिला सकती है. आर्थिक मामलों में पूरी सतर्कता बरतें. परिवार और रिश्तों में धैर्य, सहयोग और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: घर के नवीनीकरण को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं. परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर उनकी राय लेंगे. बच्चों के गतिविधियों को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं.उन्हें मोबाइल और टीवी से उन्हें दूर रखने के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है.इस समय कुछ रचनात्मक कार्यों में उनके साथ भागीदारी कर उन्हें व्यस्त रखने का प्रयास करेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसायिक जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं. अभी तक व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त न होने के कारण मन में संतोष बढ़ सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से कुछ आवश्यक परिवर्तन कर व्यवसाय में सुधार लाने की कोशिश सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. अपनी योग्यता और काबिलियत का प्रदर्शन उच्च अधिकारियों के समक्ष कर सकते हैं. इस समय किसी बड़ी परियोजना में उच्च पद की प्राप्ति के लिए कई नाम पर विचार किया जा सकता है. संभव हैं,इसमें आपका नाम भी शामिल हो. 

स्वास्थ्य/Health: इस समय कंधों में जकड़न और पीठ दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं. हल्के-फुल्के व्यायाम इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करें. किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखें. ऐसा कोई भी कागज जो आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, उसे  बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. 

रिश्ते/Relationship: जो बीत चुका है ,उन बातों के कड़वाहट वर्तमान जीवन में ना आने दे. जीवन में परेशानियों का सामना कर धैर्य  और संयम बनाए रखें.

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