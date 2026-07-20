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Taurus Tarot Card: समय पर निर्णय देंगे सफलता, लालच और जल्दबाजी से रहें दूर

Taurus Tarot Card Horoscope 20 July: Four of cups की ऊर्जा जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखने, समय पर सही निर्णय लेने और ज्यादा लालच में आकर गलत कार्यों की तरफ जाने से बचने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card: समय पर निर्णय देंगे सफलता, लालच और जल्दबाजी से रहें दूर
सही फैसले आज सफलता के साथ पारिवारिक सुख भी बढ़ाएंगे.

Taurus Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और समय पर लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. कार्यक्षेत्र में अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दें और लालच या जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में ईमानदारी और संतुलित सोच बनाए रखें. परिवार और रिश्तों में संतोष तथा समझदारी से सुख-शांति बनी रहेगी.

व्यक्तिगत/Personal: व्यर्थ की सोच से बचकर रहे. परिवार में करीबी लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है.सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकते है. इस समय पारिवारिक मामलों में निर्णय लेते समय देर करने से अच्छे मौके हाथ से निकाल सकते हैं. धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी से वादा करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:कार्य क्षेत्र में जिन योजनाओं में आप कार्य कर रहे हैं. पहले उन्हें पूरा करने का प्रयास करें. इस समय आ रहे अवसरों को प्राप्त करने के लिए तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें. किसी भी कार्य में जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने से दुविधा उत्पन्न हो सकती है. इस समय शांत रहकर अपने कार्यों को पूरा करें. व्यवसाय में विरोधियों के कुछ गतिविधियों को लेकर तनाव हो सकता है. सामने वाले की बातों से खुद को दूर रखने का प्रयास करें. ऐसे किसी कार्य को ना करें .जिसे पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन न हो. 

स्वास्थ्य/Health: खानपान में पौष्टिकता की जगह स्वाद को महत्व देने से गैस और एसिडिटी हो सकती है. जीभ के चटोरेपन  को नियंत्रित रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: ज्यादा धन कमाने का लालच गलत कार्यों की तरफ ले जा सकता है. किसी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए गलत तरीके अपनाएं. 

रिश्ते/Relationship: जो कुछ आपके पास है, उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें. ज्यादा सुख सुविधा के पीछे भागना परिवार में अशांति ला सकता है.

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