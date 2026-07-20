Scorpio Tarot Card: पुराने संपर्क दिलाएंगे सफलता, टीमवर्क से पूरे होंगे रुके कार्य

Scorpio Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: आज पुराने अनुभव और संपर्क आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और सही योजना से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. रिश्तों में पुराने वादे निभाने और सकारात्मक संवाद से विश्वास मजबूत होगा.

व्यक्तिगत/ Personal: कुछ पुराने मित्रों से मिलकर बचपन की यादों की ताजा हो सकती है. इस समय पुरानी यादों से खुश रहेगा. घर में पुरानी जमीन जायदाद से संबंधित चर्चा हो सकती है. किसी सदस्य के मन में छुपे हुए गहरे राज सामने आने से परिवार में अशांति का माहौल रहेगा. संतान की संगति और उसके फिजूलखर्ची स्वभाव को लेकर परेशानी हो सकती है. पुरानी यादों की कड़वाहट मन को परेशान कर सकते हैं. पुरानी यादों को भुलाने का प्रयास करें.

व्यवसायिक/ Professional: कला, शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लोगों की कुछ योजनाओं को स्वीकृत किया जा सकता है. सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों को सरकारी सहायता मिल सकते हैं. किसी से तब तक कोई वादा ना करें. जब तक आपको उसे निभाने की क्षमता ना हो. टीमवर्क से रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे. किसी सरकारी कार्य में आ रही रुकावट दूर हो सकती है.

स्वास्थ्य/Health: थोड़ी शारीरिक गतिविधि आपको एक्टिव और फिट बनाए रखें.स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति/ Finance: पैसे से जुड़े मामलों में पुराने संपर्कों से मदद मिल सकती है. धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते/ Relationship: किसी मित्र से किया गया वादा पूरा कर सकते हैं.साथी के साथ पुरानी बातों को लेकर उत्साहित होंगे.