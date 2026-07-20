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Sagittarius Tarot Card: नई जिम्मेदारियां दिलाएंगी सफलता, खर्चों के बीच बचत पर दें ध्यान

Sagittarius Tarot Card Horoscope 20 July: Six of pentacles की ऊर्जा जीवन में पैसों को लेकर संतुलन बनाए रखना, परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए रिश्तो में कड़वाहट दूर करने का प्रयास कर सकते हैं.

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Sagittarius Tarot Card: नई जिम्मेदारियां दिलाएंगी सफलता, खर्चों के बीच बचत पर दें ध्यान
आत्मविश्वास आज सफलता की राह को मजबूत बनाएंगे.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आज योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करने से सफलता मिलेगी. व्यवसाय में नए अवसर और जिम्मेदारियां आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी. आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान दें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा.

व्यक्तिगत/Personal: खर्च के साथ इनकम बढ़ने से आ रहे अनावश्यक खर्चो को लेकर परेशान नहीं होंगे. घर के किसी सदस्य के विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आने से परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. किसी नई संपत्ति को खरीदने से पूर्व उसकी जरूरी कागजों की जांच पड़ताल अवश्य करें. व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें. स्वयं के लिए कुछ समय निकले. यह समय व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए अनुकूल है. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में किसी योजना या काम से जुड़े कागज को अच्छी तरह पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. इस समय जल्दबाजी या लापरवाही से काम करना नुकसानदायक हो सकता है. व्यवसाय विस्तार की कुछ योजनाएं बन सकती हैं. व्यवसाय में कुछ अच्छे अवसर सामने नजर आ रहे हैं. बड़े कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. इस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करेंगे. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. किसी की निजी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें. अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे. 

स्वास्थ्य/Health: गले में संक्रमण जैसा महसूस कर सकते हैं .कुछ खाने पीने और बोलने में काफी परेशानी हो सकती है.इस समय हल्का खाना खाएं और गुनगुने पानी का सेवन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अच्छी इनकम होने से खर्च बढ़ सकते हैं. धन को संचय करने की आदत बनाएं. 

रिश्ते/Relationship: जीवन साथी और परिवार वालों से सही सलाह मिल सकती है. प्रेम संबंधों में कटुता आ सकतीहै.

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