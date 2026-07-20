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Pisces Tarot Card: नई जिम्मेदारियां दिलाएंगी सम्मान, छोटी बचत बनेगी बड़े लाभ का आधार

Pisces Tarot Card Horoscope 20 July: The Chariot की ऊर्जा पुराने कार्यों को समय पर पूरा कर अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन, सभी कार्यों को महत्व देकर आगे बढ़ाने की प्रयास की बात कर सकती है. आईए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: नई जिम्मेदारियां दिलाएंगी सम्मान, छोटी बचत बनेगी बड़े लाभ का आधार
समझदारी आज परिवार, करियर और आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिणाम दिलाएगी.

Pisces Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: आज परिवार की सुरक्षा, जिम्मेदारियों और परंपराओं को प्राथमिकता देंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और लाभ के अवसर मिल सकते हैं, हालांकि अधिकारियों के साथ संयम बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में छोटी बचत भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है. रिश्तों में विनम्र व्यवहार और मर्यादित संवाद संबंधों को मजबूत बनाएगा.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय परिवार की स्थिरता और सुरक्षा पर ध्यान दे सकते हैं. परिवार की सांस्कृतिक और पारंपरिक सोच को महत्व देंगे. परिवार के बच्चों में सकारात्मकता और पारंपरिक सोच को बनाए रख सकते हैं. इस समय अपने सामान की सुरक्षा करें.स्वयं के लिए समय निकले. अपनी व्यक्तित्व और व्यवहार में निखार लाने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional: फाइनेंस और अकाउंट से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. कार्य क्षेत्र मेमें प्रमोशन धीमी गति से बढ़ता हुआ नजर आएगा. पुराने कार्यों को लेकर उच्च अधिकारी से अनबन हो सकती है. कार्य क्षेत्र में कुछ लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यवसाय में पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ प्राप्त होने की स्थिति बनती नजर आ रही है. 

स्वास्थ्य/Health: इस समय हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें. भारी सामान उठाने के कारण हाथों में खिंचाव महसूस कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: छोटे-छोटे बचत से बड़ी धनराशि एकत्र हो सकती है. इस धन राशि का उपयोग कीमती आभूषण की खरीदारी में कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: अपने रिश्ते में मजबूती लाने के लिए भाषा को संयमित बनाएं. महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बातचीत करते समय अपनी मर्यादा बनाए रखें.
 

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