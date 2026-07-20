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Libra Tarot Card: समझदारी और मेहनत दिलाएगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

Libra Tarot Card Horoscope 20 July: Four of pentacles की ऊर्जा व्यवसाय में विरोधियों की गतिविधियों को लेकर सजगता, कार्य क्षेत्र में जरूरी बदलाव से सकारात्मकता की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं ,तुला राशि वाले जातकों के बारे में.

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Libra Tarot Card: समझदारी और मेहनत दिलाएगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता
सही फैसले आज सफलता के साथ रिश्तों में भी खुशियां लेकर आएंगे.

Libra Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज भावुकता की बजाय समझदारी से निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सतर्कता और मेहनत से विरोधियों पर बढ़त बना सकेंगे. आर्थिक मामलों में आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें. रिश्तों में धैर्य और संवाद से तनाव दूर होकर मधुरता बढ़ेगी.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार में कुछ लोग आपकी भावुकता का गलत फायदा उठा सकते हैं. कोई बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. इस समय कार्य की अधिकता और भाग दौड़ अधिक हो सकती है. ज्यादा तनाव लेने से सेहत पर बुरा असर हो सकता है. कुछ समय अपनी रुचि के कार्य में व्यतीत करें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा और मन में उमंग का संचार बना रहेगा. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस करेंगे. बार-बार कार्य स्थल से अनुपस्थित होना विरोधियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. कुछ विरोधी इस समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में कुछ बदलाव कर सकते हैं. युवा लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करेंगे.नौकरी में स्थानांतरण के योग बन सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: सिरदर्द और जोड़ों की समस्या बढ़ सकती है. ऐसी चीजों के सेवन से परहेज करें, जो गैस को बढ़ाते हो. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं.आय और व्यय में तालमेल बनाए.

रिश्ते/Relationship: पति-पत्नी के बीच बढ़ रहे तनाव को शांति से सुलझाने का प्रयास करें. प्रेम संबंध में मधुरता आएगी.

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