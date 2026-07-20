Capricorn Tarot Card: धैर्य और सतर्कता से दूर होंगी रुकावटें, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

Capricorn Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में नियमों का पालन और सतर्कता से रुकावटें दूर होंगी. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखें. रिश्तों में खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां कम होंगी और संबंध मजबूत बनेंगे.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय मन किसी अनजानी चिंता में उलझा हुआ रह सकता है. परिवार के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले को फिलहाल रोक सकते हैं. पैसों से जुड़े काम में रुकावट आ सकती है. लेकिन परेशान इतनी बड़ी नहीं होगी,जितनी कि आप महसूस कर रहे हैं. किसी करीबी व्यक्ति पर शक हो सकता है. किसी भी व्यक्ति या स्थिति को लेकर अंधविश्वास ना करें. जीवनसाथी द्वारा अतीत में की गई गलतियों को लेकर उस पर शक बढ़ सकता है.

व्यवसायिक/ Professional: इस समय किसी व्यवसायिक पत्राचार में जवाब देर से मिलने पर उलझन हो सकती है. कला,तकनीक और कानून से जुड़े लोगों को कुछ नियमों का पालन करने में परेशानी महसूस होगी. इस समय अपने अधिकार और काम की शर्तों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें. किसी भी कार्य को करते समय लापरवाही ना करें. लापरवाही या जल्दबाजी कार्य के पूरा होने में रुकावट उत्पन्न कर सकती है. धैर्य से काम लेने पर परेशानियां जल्दी सुलझ जाएंगी.

स्वास्थ्य/Health: दिनचर्या में योग को शामिल करने से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी को दिया गया उधर वापस लेने में परेशानी महसूस कर सकते हैं. इस समय अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाये .

रिश्ते/Relationship: इस समय जीवनसाथी से अपनी भावना व्यक्त करना चाह सकते हैं. किंतु उचित शब्द न मिलने से सामने वाले को अपने मन की बात बताने में हिचकिचाहट हो सकती है.