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Aries Tarot Card: व्यवहारिक सोच और अनुशासन से मिलेगी सफलता, लेनदेन में बरतें सतर्कता

Aries Tarot Card Horoscope 20 July: Two of swords की ऊर्जा व्यावहारिक और तर्कशील निर्णय से लोगों के व्यवहार में बदलाव, आसपास के वातावरण में हो रही गतिविधियों को लेकर अनजान बने रहने से बचने की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card: व्यवहारिक सोच और अनुशासन से मिलेगी सफलता, लेनदेन में बरतें सतर्कता
पारिवारिक तालमेल आज सफलता की राह आसान बनाएंगे.

Aries Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज व्यवहारिक सोच और संयम से लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में स्पष्ट संवाद और अनुशासन सफलता दिलाएंगे. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और लेनदेन का लिखित प्रमाण अवश्य रखें. परिवार और रिश्तों में तालमेल बनाए रखने से माहौल सुखद रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: जीवन में चालाक लोगों से दूरी बनाकर रखें. भावनात्मकता की जगह व्यवहारिकता से निर्णय लें. परिवार के हित में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. इन निर्णय के चलते संतान से थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं .इस समय किसी भी बात को अपने ऊपर हावी न होने दें. समय के साथ स्थितियां अपने आप ही बेहतर होती नजर आएंगे. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करते समय आसपास के वातावरण को नजरअंदाज ना करें. महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखें. सहयोगियों और उच्च अधिकारियों के साथ संवाद की स्पष्टता गलतफहमियों को बढ़ने से रोकेगी. आत्मविश्वास को बनाए रखें इस समय व्यवसाय विस्तार में रुचि रख सकते हैं. परिवार के अनुभवी सदस्य की सहायता से कुछ अच्छी योजनाएं बना सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: यात्रा के दौरान जगह-जगह का पानी बदलने से पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. मिनरल वाटर पिये और सुपाच्य भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: लेनदेन में सतर्कता रखें. आवश्यकता पड़ने पर दिए गए उधर का लिखित प्रमाण जरूर रखें. 

रिश्ते/Relationship: निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप न करने दें. परिवार के साथ समय बिताए.

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