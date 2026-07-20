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Aquarius Tarot Card: परिस्थितियां देंगी साथ, गोपनीयता और सतर्कता से मिलेगी सफलता

Aquarius Tarot Card Horoscope 20 July: The Star की ऊर्जा परिस्थितियों के पक्ष में होने का फायदा उठाने का प्रयास, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रखी युवाओं की कोशिश सफल होने की संभावना की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card: परिस्थितियां देंगी साथ, गोपनीयता और सतर्कता से मिलेगी सफलता
सही निर्णय आज सफलता के साथ परिवार का सहयोग भी दिलाएंगे.

Aquarius Tarot Card Horoscope 20 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और पुराने कार्य पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में गोपनीयता और एकाग्रता बनाए रखना सफलता दिलाएगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा. 

व्यक्तिगत/Personal: इस समय परिस्थितियों आपके पक्ष में है. करीबी रिश्तेदार के आने से परिवार का माहौल  उत्साहित हो सकता है.जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें.इस समय सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा न बने.इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है.अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें .पारिवारिक बहस  में पड़ने की जगह शांत रहना बेहतर होगा. 

व्यवसायिक/ Professional: पुराने कार्य आसानी से पूरे होते जाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सफलता भी प्राप्त होगी. सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे  युवाओं के करियर में नई शुरुआत हो सकती है. कार्य क्षेत्र में अपनी किसी भी योजना के बारे में बात करते समय आवश्यक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें. ऐसे किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने का प्रयास न करें. जो की गोपनीय और संवेदनशील हो. 

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा व्यवस्था से थकान का मनपसंद का महसूस करेंगे. इस समय कार्य से अवकाश लेकर पर्याप्त आराम स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आर्थिक नुकसान हो सकता है. संतान की फिजूल खर्ची परेशान कर सकती है. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के सदस्यों पर बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा. इस समय प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है.

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