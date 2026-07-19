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Taurus Tarot Card: धैर्य और गोपनीयता से संभलेंगे हालात, रिश्तों में रखें सतर्कता

Taurus Tarot Card Horoscope 19 July: Two of swords की ऊर्जा विचारों में उथल-पुथल के चलते परिवार में तनाव, गुस्से पर नियंत्रण रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: धैर्य और गोपनीयता से संभलेंगे हालात, रिश्तों में रखें सतर्कता
सही निर्णय आज चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं.

Taurus Tarot Card Horoscope 19 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज पारिवारिक और व्यावसायिक चुनौतियों के बीच धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में गोपनीयता और योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचें. रिश्तों में सोच-समझकर संवाद और सीमित विश्वास भविष्य की परेशानियों से बचाएगा.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय परिवार में परेशानी का माहौल बना हुआ है. ससुरालपक्ष के लोगों के साथ मनमुटाव हो सकता है. घर की बात बाहर न जाने दे. वरना समस्या ज्यादा गंभीर हो जाएगी. लंबे समय से जिस काम के पूरे होने की उम्मीद कर रहे है, उसके पूरे होने की संभावना बन सकती है.जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है. अपनी सफलता पर अहंकार ना करें. परिवार का जीवन महत्व समझने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में बढ़ती व्यस्तता और सहयोगियों की कमी के चलते संतुलन बनाए रखने में परेशानी हो सकती है. इस समय कार्य की अधिकता से चिडचिडाहट बढ़ सकती है. इस समय अपने गुस्से और भाषा पर नियंत्रण रखें.कार्य को पूरा करने के लिए कुछ योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है. व्यवसाय से संबंधित जरूरी फाइलों या दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें. जो गोपनीय जानकारियों को बाहर ले जाएं. कार्य के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: बार-बार गले में बढ़ती हुई परेशानी किसी बड़ी तकलीफ के होने की आशंका बढ़ा सकती है. चिकित्सक से उचित परामर्श लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: कार्य क्षेत्र में अपेक्षाअनुसार लाभ न होने की स्थिति में नए कर्मचारी को वेतन देने में परेशानी अनुभव कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: ऐसी करीबी संबंधी जिनकी आदत छोटी-छोटी बातों पर टीका टिप्पणी करने की रहती है.उनके साथ भविष्य की योजनाएं साझा ना करें.

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