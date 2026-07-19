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Sagittarius Tarot Card: व्यवसाय विस्तार के मिलेंगे अवसर, निवेश और रिश्तों में बरतें सावधानी

Sagittarius Tarot Card Horoscope 19 July: The Star की ऊर्जा व्यवसाय विस्तार के लिए समय अनुकूल, आर्थिक या कानूनी मामलों में बिना पढ़े हस्ताक्षर न करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card: व्यवसाय विस्तार के मिलेंगे अवसर, निवेश और रिश्तों में बरतें सावधानी
सोच-समझकर लिया गया हर फैसला आज सफलता और स्थिरता की मजबूत नींव रखेगा.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 19 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पूरी जानकारी और सावधानी बरतें. व्यवसाय विस्तार के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन आर्थिक निवेश सोच-समझकर करें. कार्यक्षेत्र में संयम और अच्छे संबंध सफलता दिलाएंगे. परिवार और रिश्तों में सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाए रखना सुखद वातावरण बनाए रखेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी योजना या आर्थिक मामले से जुड़े कागज को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. स्वभाव में घमंड न आने दे. बच्चों की परेशानियों को दूर कर उनके साथ रिश्तों में आत्मीयता बढ़ा सकते हैं. पारिवारिक मामलों में सभी सदस्यों के विचारों का सम्मान करें. परिवार की किसी भी महिला के साथ अपशब्दों का प्रयोग रिश्तों की मर्यादा को बिगाड़ सकता है.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय विस्तार के लिए से समय उत्तम है. व्यवसाय विस्तार की कई योजनाएं बनेगी और कई अच्छे अवसर लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. मेहनत के मुताबिक अच्छे प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही हैं. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. इस समय उच्च अधिकारियों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर किसी के भी साथ विवाद ना करें.अपनी निजी बातों को कार्य क्षेत्र में चर्चा का विषय न बनने दे. 

स्वास्थ्य/Health: लंबे समय घाव बने रहने के कारण इंफेक्शन होने की स्थिति बन रही है. इस समय उस घाव को लेकर चिंतित हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी मित्र के बहकावे में आकर शेयर बाजार में धन निवेश कर सकते हैं. इस समय शेयर्स में उतार-चढ़ाव के चलते अपने धन को लेकर परेशान हो सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के किसी सदस्य का स्वभाव अहंकारी और कठोर हो सकता है. इस स्थिति में उस सदस्य की किसी भी कार्य में सहायता लेने से बचेंगे.

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