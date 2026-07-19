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Libra Tarot Card: साझेदारी में रखें सतर्कता, समझदारी से फैसले दिलाएंगे सफलता

Libra Tarot Card Horoscope 19 July: Page of swords की ऊर्जा साझेदार के व्यवहार और कार्यों को लेकर सजग रहने, बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के बारे में.

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Libra Tarot Card: साझेदारी में रखें सतर्कता, समझदारी से फैसले दिलाएंगे सफलता
सही निर्णय आज आर्थिक और रिश्तों की चुनौतियों से बचाएंगे.

Libra Tarot Card Horoscope 19 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज समझदारी और सतर्कता से लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ देंगे. कार्यक्षेत्र में आर्थिक मामलों और साझेदारी को लेकर सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. स्वास्थ्य के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें. रिश्तों में सच सामने आने के बाद भी धैर्य और विवेक बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार में किसी के सवाल और उत्सुकता से माहौल की सक्रियता बनी रहेगी. बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों से सीख मिल सकती है. बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें.छोटी-छोटी सोच और समझदारी से कार्य पूरा करने सहायता मिल सकती है. भविष्य की योजनाओं को लेकर जीवनसाथी से चर्चा कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में साझेदार की धोखाधड़ी की नीयत आर्थिक नुकसान कर सकती है. प्राप्त  अनुबन्धों को समय पर पूरा न करना मार्केट में आपकी छवि को बिगाड़ सकता है. साझेदार  की इस हरकत पर काफी कहासुनी हो सकती है. इस समय व्यवसाय से संबंधित सभी जरूरी फैसले और लेनदेन स्वयं अपने हाथों में ले सकते हैं. आर्थिक मामलों और नए अनुबंधों पर सहमति के सभी मामलों में दूसरों पर निर्भर रहना कम करें. कार्य क्षेत्र में अपने नई पहचान बनाने का प्रयास करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health: पाचन संबंधित समस्याएं लगातार परेशान कर सकती हैं. इस समय खान-पान में सादा भोजन बेहतर रहेगा. पर्याप्त पानी पिए और आराम करे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी करेगी संबंधी को दिए गए  उधार के वापस मिलने की उम्मीद नजर ना आने से रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है किसी को भी बिना लिखित कार्रवाई के उधार ना दे. 

रिश्ते/Relationship: कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आ सकता है. इस समय जीवन में काफी रहस्यों  से पर्दा उठता नजर आएगा.

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