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Capricorn Tarot Card: धैर्य और सूझबूझ से सुलझेंगे काम, कारोबार में रखें पूरी सतर्कता

Capricorn Tarot Card Horoscope 19 July: The Devil की ऊर्जा किसी के हस्तक्षेप से पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में उथल-पुथल, आर्थिक और कानूनी मामलों में सजग रहने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card: धैर्य और सूझबूझ से सुलझेंगे काम, कारोबार में रखें पूरी सतर्कता
सही निर्णय आज सफलता के साथ रिश्तों में भी मिठास लाएंगे.

Capricorn Tarot Card Horoscope 19 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: आज धैर्य, समझदारी और अनुशासन से कार्यों को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में बाहरी हस्तक्षेप से सतर्क रहें और महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लें. आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर बन सकते हैं. रिश्तों में पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना संबंधों में मधुरता बनाए रखेगा.

व्यक्तिगत/Personal: विद्यार्थी वर्ग और युवा लोग पूरी संगत और बुरी आदतों से दूर रहे.इसका बुरा असर उनके करियर और जीवन पर पड़ सकता है. ज्यादा काम के बोझ के चलते चिड़चिड़ापन हो सकता है. दिनचर्या और काम करने की तरीकों में छोटे-छोटे बदलाव लाकर कार्यों को व्यवस्थित किया जा सकता है. परिवार के किसी सदस्य की तबियत को  लेकर चिंतित हो सकते हैं. किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर समझदारी और सूझबूझ से समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आपकी बातों को विशेष महत्व मिल सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: बाहरी लोगों के दखल के चलते कारोबार में काफी चुनौतियां आ सकती हैं. इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में करवाएं.आर्थिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप न होने दे. जरूरी कागजों और फाइलों को व्यवस्थित करके रखें. कार्य क्षेत्र में किसी पुराने मुद्दे को लेकर अधिकारी से उलझने की जगह शांति से बातचीत करने का प्रयास करें. गुस्सा और जल्दबाजी कार्यों में तनाव बढ़ा सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी की निजी बातों को लेकर अफवाहें ना फैलाएं. 

स्वास्थ्य/Health: पैर की नस में खिंचाव बढ़ सकता है. इस समय पैर पर जोर देने से स्थिति और गंभीर हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: जीवनसाथी के व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन सकती हैं.इस समय किसी नए घर को खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: जो बीत गया, उसे भूल जाए .इस बात को लेकर आगे बढ़ने से रिश्ते  हमेशा मधुर और बेहतर बने रहते हैं

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