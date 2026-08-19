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Virgo Tarot Card Rashifal: पारिवारिक व्यवसाय में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश, सोच समझकर लें फैसले

Virgo Tarot Card Horoscope 19 August: The Moon की ऊर्जा समय की प्रतिकूलता के चलते व्यवसाय में धन निवेश से हानि, विरोधियों पर जीत हासिल करने के लिए नई रणनीति पर विचार और परिजनों की नाराजगी किसी सदस्य के बिना बताए प्रेम विवाह की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: पारिवारिक व्यवसाय में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश, सोच समझकर लें फैसले
कन्या राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: किसी रिश्ते में चली आ रही भ्रम की स्थिति समाप्त होते नजर आएगी. रिश्ते का सच सामने आने से परिवार में तनाव की स्थिति हो सकती है. इस समय एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करना रिश्तो की कड़वाहट को दूर करेगा. किसी भी फैसले को लेते समय आगे भविष्य में उससे होने वाले परिणाम पर ध्यान जरूर दें. यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए पुरानी प्रक्रिया कार्य नहीं कर रही, तो नए विकल्प ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी निवेश या प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना को आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है. कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से बचने के लिए नई रणनीति पर सहयोगियों के साथ बातचीत कर सकते हैं. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी करीबी संबंधी को साझेदारी का प्रस्ताव देने पर परिजनों के साथ बातचीत हो सकती है. ऐसे क्षेत्रों में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है जो ब्यूटी रिलेटेड हो. अपने पारिवारिक व्यवसाय में बड़े बदलाव लाने की योजना पर कार्य कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. कार्य की अधिकता के चलते स्वास्थ्य संबंधी जांचों को टालना बेहतर नहीं होगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

नए मकान की खरीदी के लिए धन की व्यवस्था करेंगे. संतान की विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

 परिवार में किसी के चुपके से प्रेम विवाह करने की बात सभी को अचंभित कर सकती है. इस स्थिति में नव दंपति से परिजनों की नाराजगी हो सकती है.

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