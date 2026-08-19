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Taurus Tarot Card Rashifal: मेहमानों के आगमन से परिवार में चहल-पहल, कार्य क्षेत्र में परेशानियों का होगा हल

Taurus Tarot Card Horoscope 19 August: Six of cups की ऊर्जा परिवार के बुजुर्ग महिला के जन्मदिन का जश्न मनाने की इच्छा, बिना जानकारी के किसी भी कार्य को चाहे पारिवारिक हो या व्यावसायिक न करने की आवश्यकता और दूसरों का सहयोग अपनी सीमा में रहकर करने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: मेहमानों के आगमन से परिवार में चहल-पहल, कार्य क्षेत्र में परेशानियों का होगा हल
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: किसी पारिवारिक निर्णय को लेते समय परिवार की किसी सदस्य के मनमुटाव हो सकता है. इस बात के चलते सभी सदस्यों की एकमत सहमति के बाद ही निर्णय को आगे बढ़ाएंगे. बिना पूरी जानकारी के किसी भी संबंध को लेकर सहमति न दें. विवाह से पूर्व सामने वाले के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें. घर की व्यवस्था में अपना सहयोग दें. परिवार की बुजुर्ग महिला के जन्मदिन को जश्न के रूप में मनाने की तैयारी कर सकते हैं. इस समय मेहमानों के आगमन से परिवार में चहल-पहल बनी हुई है. सभी कार्यों को मिल  बाँटकर पूरा करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए लोन लेने की बात पर विचार कर सकते हैं. इस लोन की प्रक्रिया के चलते कुछ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी महिला के सहयोग से कुछ परेशानियों का हल प्राप्त हो सकता है. किसी महिला मित्र की तरफ से उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग देने की पेशकश की जा सकती है. सामने वाले की बात का सम्मान करते हुए उसके व्यवसाय से संबंधित अच्छे मौके की जानकारी उसको दे सकते हैं. कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगी लोगों के साथ मर्यादा में रहकर व्यवहार करें.सामने वाले व्यक्ति की सोच और समझ की जानकारी न होने के कारण किसी भी तरह का मजाक उसके साथ ना करें. अपने कार्यों और व्यवहार को दूसरों के साथ सामान्य रखें. 


स्वास्थ्य/Health:

कार्य की अधिकता के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस कर सकते हैं. इस समय अपने खान-पान में पौष्टिकता ले. पर्याप्त नींद ले और हल्के-फुल्के व्यायाम करते रहे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी संपत्ति की खरीदी कर सकते हैं. विवादित संपत्ति होने की स्थिति में बाजार मूल्य से कम मूल्य में उसे प्राप्त कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

जीवन में लोगों के साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करें. उनके साथ प्रेम, सम्मान और उचित संबोधन से किया गया व्यवहार रिश्तों में मधुरता लाता है.

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