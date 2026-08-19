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Scorpio Tarot Card Rashifal: नए काम की शुरुआत धैर्य रखें, व्यवसाय और निजी जीवन में आएगा संतुलन

Scorpio Tarot Card Horoscope 19 August: Temperance की ऊर्जा देर और संयम से कार्यों को पूरा करने में अच्छी सफलता की प्राप्ति, सही समय पर दिए गए सही फैसलों से भविष्य में अच्छे लाभदायक अवसर प्राप्त होने और आगे बढ़ाने के लिए सही तालमेल बनाकर अपने सहकर्मियों के साथ कार्य को पूरा करने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: नए काम की शुरुआत धैर्य रखें, व्यवसाय और निजी जीवन में आएगा संतुलन
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: किसी नए काम की शुरुआत धैर्य और संयम बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. परिवार के सहयोग से अपने व्यवसाय और निजी जीवन में संतुलन स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान ना हो. कुछ चीजों को समय के ऊपर छोड़ दीजिए. सही समय पर सही निर्णय लेना भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा. पूर्व में किए गए कार्यों में होने वाली गलतियों का दोहराव ना करें. अपनी गलतियों से सबक लेकर सुधार लाने का प्रयास किया जा सकता है. करीबी लोगों के साथ अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

इस समय नौकरी को छोड़कर व्यवसाय करने की योजना पर विचार कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र की राजनीति और पक्षपात पूर्ण रवैया मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है. सहकर्मियों से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास करेंगे. कार्य क्षेत्र की अव्यवस्था सफलता को प्रभावित कर सकती है. टीम के लोगों में सही तालमेल न होने के कारण योजना में काफी रूकावटों का सामना करना पड़ सकता है. उच्च अधिकारी से बात कर नई टीम का गठन करने पर विचार करेंगे. कुछ करीबी सहयोगियों के साथ योजना से संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं. किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से बचें,जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा ना हो. किसी पर  अंधविश्वास ना करें. 

स्वास्थ्य/Health:

नौकरी और व्यवसाय में संतुलन स्थापित न कर पाने के कारण शारीरिक थकान का अनुभव कर सकते हैं.पर्याप्त आराम और मानसिक रूप से शांत रहना आवश्यक है. मेडिटेशन कर मन को शांत करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

परिवार के किसी सदस्य के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो सकता है. नई संपत्ति की खरीद अवरोध में बिना जांच पड़ताल के लेनदेन ना करें. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार के लोगों के साथ समय बिताए. अपने पारिवारिक जीवन के बीच व्यवसायिक कार्यों को ना आने दे.

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