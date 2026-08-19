Sagittarius Tarot Card Rashifal: नौकरी में पदोन्नति और जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना

Sagittarius Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: अतीत की कोई दुःखद याद अचानक किसी व्यक्ति के सामने आने से ताजा हो सकती है. इस समय मन में काफी हलचल रहेगी. कुछ समय कार्यों से अवकाश के स्थान परिवर्तन करना मानसिक स्थिति के लिए बेहतर हो सकता है. बच्चों की गतिविधियों और खेलकूद में शामिल होकर तनाव को कम कर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में काफी बदलाव आ सकते हैं. जीवनसाथी का किसी अन्य व्यक्ति से बढ़ता आत्मीय संबंध परेशान कर सकता है. इस समय बिना सच्चाई जान कोई भी प्रतिक्रिया न दें. पहले बात को समझने का प्रयास करें.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में कार्य को लेकर प्राथमिकता और समय सीमा तय करने से दवाब कम रहेगा. किसी सहकर्मी कि गलत हरकत को लेकर निर्णय करते समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. जिम्मेदारियां अधिक होने से ओवरटाइम करना पड़ सकता है. नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन सकती है. संभव है, कि पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो. किसी विरोधी के कूटनीति के व्यवहार के चलते व्यवसाय में नुकसान हो सकता है. कुछ अच्छे और पुराने संबंधों से रिश्ते खराब होने की स्थिति भी बन सकती है. इस समय किसी अन्य पर विश्वास ना करके, अपने सभी कार्यों को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें.



स्वास्थ्य/Health:

कुछ गलत खा लेने के कारण फूड प्वाइजनिंग हो सकती है. इस समय तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें. बाहर के खान-पान से परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी की होड़ में आकर व्यर्थ का धन खर्च न करें. अपनी क्षमता से अधिक कीमती मोबाइल फोन ना खरीदे.

रिश्ते/Relationship:

किसी सदस्य के विवाह को लेकर कुछ अच्छी प्रस्ताव सामने आ सकते हैं. सभी प्रस्ताव की जांच पड़ताल कर किसी एक पर सहमति बन सकती है.