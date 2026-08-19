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Pisces Tarot Card Rashifal: बहकावे में आकर रिश्तों को खराब ना करें, गलत भावनाओं को स्वयं पर हावी ना होने दें

Pisces Tarot Card Horoscope 19 August: Two of pentacles की संतुलित ऊर्जा जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने का प्रयास, कार्यों को पूरा करने को लेकर सावधानी और सजगता तथा किसी की गलत बात का समर्थन न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal: बहकावे में आकर रिश्तों को खराब ना करें, गलत भावनाओं को स्वयं पर हावी ना होने दें
मीन राशि का टैरो राशिफल
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Pisces Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: व्यर्थ की बातों में खुद को पड़ने से बचाएं. किसी की बातों में आकर खुद को ना भूल जाए. दूसरों के बहकावे में आकर अपने रिश्तों को खराब ना करें. परिवार या जीवनसाथी से  संबंधित बातों की गोपनीयता बनाए रखें. कार्य क्षेत्र में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें. पारिवारिक समारोह  में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं. करीबी संबंधियों एवं रिश्तेदारों के साथ किसी समारोह में शामिल होने से उत्साहित होंगे. बच्चों की कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दें. उनकी समस्याओं को जरूर सुने. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

किसी सहयोगी के गलत व्यवहार की आलोचना करने के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं. इस स्थिति में कोई भी प्रतिक्रिया न दें .सामने वाले कि गलत भावनाओं को स्वयं पर हावी ना होने दे. व्यवसाय में नए लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करें. सकारात्मक लोगों के साथ बातचीत आपके कार्यों में और सकारात्मक ला सकती है. किसी भी कार्य को लेकर जल्दबाजी न करें. सामने वाले को अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाएं. किसी की कमजोरी का मजाक ना उड़ाए. दूसरों की निजी बातों को लेकर अन्य लोगों से चर्चा ना करें. यदि कोई विश्वास में आकर आपसे अपनी समस्या साझा कर रहा है, तो उसके विश्वास का मान  बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health:

अपने आप को स्वस्थ एवं आकर्षक बनाए रखने का प्रयास करें. ऐसे व्यसनों से दूर रहे, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

अपनी आर्थिक योजनाओं और जमा पूंजी की जानकारी किसी के साथ साझा न करें. सामने वाला अपनी जरूरत के हिसाब से आप से उधार मांग सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार के लोगों का साथ रिश्ते सामान्य बनाए रखें. जरूरत से ज्यादा किसी का पक्ष लेना आपको  परेशानी में डाल देगा.

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