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Libra Tarot Card Rashifal: पुरानी आदतो में सुधार लाना बेहद जरुरी, पूरी जानकारी के बाद ही लें कोई निर्णय

Libra Tarot Card Horoscope 19 August: Five of cups की ऊर्जा अपनी साख और मान सम्मान सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में बनाए रखने की कोशिश, अपने भोजन को समय पर कर अन्य लोगों को परेशानी से बचाने का प्रयास और गलत तरीके से धन कमाने के लालच में बड़े नुकसान की आशंका की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: पुरानी आदतो में सुधार लाना बेहद जरुरी, पूरी जानकारी के बाद ही लें कोई निर्णय
तुला राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: किसी कार्य में हो रही देरी कानूनी मामलों को और अधिक उलझा सकती है. परिवार के किसी सदस्य की गलत लोगों के साथ मित्रता परिवार की साख बिगाड़ सकती है. अपनी साख और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले सकते हैं. किसी मित्र के आपराधिक मामले में फंसने पर उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं. जरूरत से ज्यादा शुभचिंतक बनने वाले लोगों से सावधान रहे. अपने निजी जीवन में किसी का हस्तक्षेप न होने दे. पति-पत्नी के बीच के मामले आपस में सुलझाएं. उन्हें परिवार में चर्चा का विषय न बनने दे. 

व्यवसायिक/ Professional:

ज्यादातर कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आदत में परिवर्तन लाएं. अपने कार्य स्वयं करें. पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें. समय-समय पर व्यवसाय में हिसाब किताब की जांच करते रहे. किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. पहले उस बात की सच्चाई समझे और फिर कोई निर्णय ले. छोटे-छोटे कार्यों को लेकर ज्यादा परेशान ना हो. कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य में गति लाने की कोशिश कर सकते हैं. कुछ पुराने-नए कार्यों का विश्लेषण होने से गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं. इस समय कार्यों को पूरा करते समय आ रहे जोखिमों को नजरअंदाज ना करें. उनकी पूरी जानकारी पहले से प्राप्त करना बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य/Health:

कुछ समय से लगातार बनी पेट की खराबी को अनियमित खानपान के कारण हुई परेशानी मानकर नजरअंदाज ना करें. इस समय किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श जरूर लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

गलत संगति के चलते जुए या सट्टेबाजी में काफी पैसा हार सकते हैं. इस समय हारे गए पैसे को वापस पाने के लालच में और नुकसान न करें.


रिश्ते/Relationship:

भाभी के बहन के साथ विवाह करने की इच्छा परिजनों के समक्ष रख सकते हैं.इस रिश्ते पर सभी की सहमति से बात आगे बढ़ाई जा सकती है.

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