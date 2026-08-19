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Leo Tarot Card Rashifal: नौकरी में हो सकता है बदलाव, काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी

Leo Tarot Card Horoscope 19 August: Justice की ऊर्जा असफलता के दर से अपने आत्मविश्वास और मनोबल में कमी ना आने देने की बात, किसी नई योजना की जिम्मेदारी लेने में हिचकिचाहट और कोर्ट कचहरी के कार्यों में उलझन से परेशानी की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: नौकरी में हो सकता है बदलाव, काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी
सिंह राशि का टैरो राशिफल
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Leo Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दे. अनुभवी लोगों के साथ समय बिताने से सोच में गंभीरता आ सकती है. कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में उलझन आने की स्थिति बन रही है. कानूनी मामलों में सभी फाइलों और रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करके रखें. लंबे समय बहुत नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना परिवार में उत्सव का माहौल बना सकती है. अपने छोटे-छोटे कार्यों को समय पर पूरा करें. आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हो सकती है. संभव है, कि स्थानांतरण किसी दूर की स्थान पर हो. जिसके चलते परेशानी महसूस करेंगे विद्यार्थी और युवा वर्ग किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. इस समय अपने आत्मविश्वास और मनोबल में कमी ना आने दे. किसी कार्य में असफल होने के कारण नई योजना की जिम्मेदारी लेने से हिचकिचा सकते हैं. अपनी कार्य कुशलता और स्वयं पर भरोसा करें. किसी एक कार्य की असफलता आपकी मेहनत और प्रयासों में कमी नहीं ला सकती है. इस बात का विश्वास बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health:

काम के साथ अपनी सेहत और आराम के लिए भी समय निकालें. शारीरिक थकान महसूस होने पर पर्याप्त आराम लेने और पौष्टिक  भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल न मिलने से असंतुष्ट हो सकते है. लालच में आकर लुभावनी योजनाओं में करने से बचें. 

रिश्ते/Relationship:

किसी भी रिश्ते में बातें छुपा के रखना गलतफहमियों को बढ़ा सकता है.स्थिति चाहे कुछ भी हो सामने वाले से खुलकर बातचीत करें.

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