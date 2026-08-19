विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाएं रखें, शांत रहकर स्थिति सुलझाना जरुरी

Gemini Tarot Card Horoscope 19 August: The Fool की ऊर्जा अपने ज्ञान का उपयोग जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, सोच को सीमित रखने की जगह क्रियान्वित करने की आवश्यकता और किसी के हस्तक्षेप के चलते अपने कार्यों में परेशानी ना आने देने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाएं रखें, शांत रहकर स्थिति सुलझाना जरुरी
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: किसी करीबी संबंधी के साथ पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है. इस समय शांत रहकर स्थिति को सुलझाने का प्रयास करें. गुस्से और जल्द प्रतिक्रिया के कारण बनता हुआ कार्य अटक सकता है. परिजनों की जरूरतों को व्यावसायिक कार्यों के कारण नजर अंदाज न करें. व्यावसायिक जीवन के तनाव का असर परिवार पर ना पड़ने दे. दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास करें. बच्चों की गतिविधियों को अनदेखा न करें.उनकी संगति और शिक्षा की तरफ ध्यान दें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यक्षेत्र में किसी मीटिंग में तर्क और आत्मविश्वास से रखे गए आपके विचारों से सभी लोग प्रभावित हो सकते है. किसी योजना में मिल रही नई जिम्मेदारियों को संभालने में हिचकिचाए नहीं. व्यवसाय में किसी परिजन के बढ़ते हस्तक्षेप से परेशान हो सकते है. अपनी योजनाओं को सिर्फ सोच तक ही सीमित न रखें, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें. अपने अच्छे ज्ञान और कौशलता से अपने करियर को उन्नति की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे. कार्य में आ रहे छोटे-मोटे जोखिम को नजरअंदाज न करें. 

स्वास्थ्य/Health:

घुटनों या पैरों में हल्का खिंचाव और दर्द महसूस कर सकते है. आलस न करें. हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम शरीर में चुस्ती-फुर्ती बनाए रखेगी.

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक मामलों के फैसले में जीवनसाथी की राय जरूर है. ऑनलाइन शॉपिंग की आदत में कमी लाएं. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा. किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा नजदीकी जीवनसाथी के मन में शक उत्पन्न कर सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Aaj Ka Rashifal, Mithun Rashifal, Aaj Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com