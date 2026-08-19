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Capricorn Tarot Card Rashifal: जीवन को देखने की नजरिया में परिवर्तन लाएं, छोटी-छोटी बातों पर गलतियां न ढ़ंढ़ें

Capricorn Tarot Card Horoscope 19 August: The Hanged Man की ऊर्जा जीवन में नए बदलाव लाकर पुराने कार्यों से दूरी बनाने का प्रयास आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन और पुराने कार्यों का विश्लेषण कर गलतियों का दोहराव न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: जीवन को देखने की नजरिया में परिवर्तन लाएं, छोटी-छोटी बातों पर गलतियां न ढ़ंढ़ें
मकर राशि का टैरो राशिफल
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Capricorn Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: परिवार से जुड़े किसी विवादित मामले में तुरंत फैसला लेने की जगह थोड़े समय रुकना बेहतर होगा. किसी पुराने मुद्दे को देखने की नजरिया में परिवर्तन आ सकता है. जीवन में हर रुकावट का मतलब नुकसान नहीं होता, बल्कि कई जगह रुकना भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है. इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं. घर के बड़े लोगों की बात समझेंगे. बच्चों की गलत बातों पर उन्हें समझाने का प्रयास करें. गुस्सा या मारपीट सामने वाले को विरोध में ला सकती है. इससे परिवार में रिश्तों की मधुरता खत्म हो जाएगी. कुछ निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें, कि उन निर्णयों  में आगे किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा पाएगा. 

व्यवसायिक/ Professional:

अभी तक कार्य पूरा न होने की स्थिति में कार्य शैली पर दोबारा विचार कर सकते हैं. जीवन को देखने की नजरिया में परिवर्तन लाएं. इससे नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक बढ़ सकेगी. अपने कार्यों पर पुनःजीविचार हो सकता है. कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर गलतियां ढूंढने का प्रयास न करें. अपने व्यवहार में आ रहे परिवर्तन को लेकर चिंतित ना हो. 

स्वास्थ्य/Health:

खानपान में परहेज बनाए रखें. पर्याप्त नींद लें और कार्य के बढ़ते तनावों को जीवन में शामिल न होने दे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पुराने धन निवेश के अच्छे प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं.नौकरी में वेतन वृद्धि से आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

पुराने किसी रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. रिश्तो में मान मर्यादा का ध्यान रखें.

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