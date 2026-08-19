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Cancer Tarot Card Rashifal: परिवार में आएगी खुशहाली, नई नौकरी का मिलेगा मौका

Cancer Tarot Card Horoscope 19 August: Queen of wands की ऊर्जा किसी महिला अधिकारी के आने से कार्य क्षेत्र में नए नियमों को लागू करने की जरूरत, बिना जांच पड़ताल के किसी संपत्ति की खरीदी न करने की स्थिति और किसी महिला मित्र की सहायता से नई नौकरी की प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: परिवार में आएगी खुशहाली, नई नौकरी का मिलेगा मौका
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Cancer Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से वातावरण खुशियों से भर सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां को अकेले पूरा करने का प्रयास न करें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ उनकी क्षमता अनुसार जिम्मेदारियां का बंटवारा किया जा सकता है. किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाएं. व्यर्थ के विवादित बातों को लेकर विवाद ना करें. किसी संपत्ति की खरीदी बिना जांच पड़ताल के करने से परेशानी हो सकती है. बिना जांच पड़ताल के किसी भी बात की सहमति नहीं दें. किसी के बहकावे में आकर गलत निर्णय न लें. 

व्यवसायिक/ Professional:

दूर के क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति से व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं. इस संबंध से अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. मीडिया से जुड़े लोगों को व्यर्थ की अफवाहों से बचकर रहना चाहिए. बिना जांच पर किसी बात को प्रसारित करना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. कार्य क्षेत्र में अनुशासन और व्यवस्था बनाने के प्रयास सफल होंगे. किसी महिला मित्र की सहायता से नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कार्य क्षेत्र में आई नई अधिकारी महिला होने के कारण सभी लोग थोड़े परेशान हो सकते हैं. सामने वाले का कठोर व्यवहार कार्य क्षेत्र में नए नियमों को लागू कर सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:

वाहन चलाते समय या जोखिम वाले काम के समय खास सावधानी रखें. किसी चोट को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें . 

आर्थिक स्थिति/Finance:

शेयर मार्केट में किया गया निवेश  लाभ लेकर आ सकता है. इस पैसों का उपयोग किसी व्यवसायिक संपत्ति को खरीदने में ले सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार की गर्भवती महिला का खास ख्याल रखें. उसके खान-पान और दवाओं की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं.

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