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Aries Tarot Card Rashifal: पुराने परिचित से मुलाकात होगी फायदेमंद, नई योजनाओं के लिए समय अनुकूल

Aries Tarot Card Horoscope 19 August: Two of cups की ऊर्जा अपने परेशानियों को परिवार के साथ साझा कर समस्या प्राप्ति की उम्मीद, किसी नए व्यक्ति के जीवन में आने से सकारात्मक बदलाव और कार्य क्षेत्र में होने वाले छोटे-मोटे विवादों को अपने ऊपर हावी न होने देने की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: पुराने परिचित से मुलाकात होगी फायदेमंद, नई योजनाओं के लिए समय अनुकूल
मेष राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने और उन पर काम बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है. किसी पारिवारिक मामलों पर सभी के साथ बातचीत करके समाधान निकाल सकते हैं. कार्य क्षेत्र में हो रही परेशानियों को परिवार के साथ साझा कर मन को हल्का कर सकते हैं. महत्वपूर्ण फैसले अकेले लेने की जगह किसी के सलाह से ले सकते हैं. किसी का आपके निजी जीवन में बढ़ता हस्तक्षेप परेशान कर सकता है. सामने वाले को उसकी सीमा और दायरा समझा सकते हैं. 


व्यवसायिक/ Professional:

किसी नए आने वाले व्यक्ति के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं. व्यवसाय में किसी पुराने परिचित से मुलाकात आपके व्यावसायिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने में सहायता करेगी. इस समय सामने वाले का सही मार्गदर्शन आपको आगे बढ़ाने में काफी लाभदायक साबित होगा. कार्य क्षेत्र में छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं. उन विवादों को अपने सोच पर हावी न होने दे. किसी की भी व्यर्थ की बातों को लेकर चिंतित न हो. अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health:

बार-बार मीठा खाना मधुमेह की समस्या को बढ़ा सकता है. इस समय खानपान में परहेज रखकर डायबिटीज को कंट्रोल करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी फिक्स्ड डिपॉजिट के पूरे होने से उसका उपयोग  घर की मरम्मत में कर सकते हैं. इस कार्य का बजट बनाएं.

रिश्ते/Relationship:

मित्रों के साथ हल्की-फुल्की अनबन हो सकती है. नाराजगी के चलते बात करने की पहल नहीं कर रहे हैं.

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