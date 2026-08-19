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Aquarius Tarot Card Rashifal: अतीत और वर्तमान के बीच अटक सकते हैं, निजी बातों को गोपनीय रखना होगा बेहतर

Aquarius Tarot Card Horoscope 19 August: Nine of wands की ऊर्जा नौकरी प्राप्ति के लिए किसी की सिफारिश सोच समझ कर करने पर विचार ,कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार में मधुरता और लचीलापन एवं पारिवारिक संपत्ति से संबंधित कागजों और बिलों को संभाल कर रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: अतीत और वर्तमान के बीच अटक सकते हैं, निजी बातों को गोपनीय रखना होगा बेहतर
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
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Aquarius Tarot Card Horoscope 19 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: अचानक से पूर्व के प्रेमी/प्रेमिका से मुलाकात मन में पुरानी स्मृतियां ला सकती है. इससे दबी हुई भावनाएं फिर से मुखर हो जाएंगी. इस समय खुद को अतीत और वर्तमान के बीच झूलता हुआ पाएंगे. पारिवारिक  संपत्ति को लेकर सजग रहें. कोई बाहरी व्यक्ति गलत तरीके से इस संपत्ति को  प्राप्त करने का प्रयास का सकता है. सभी जरूरी कागजों और बिलों को व्यवस्थित रखें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ संतान के विवाह की बातचीत करेंगे किसी बड़ी आर्थिक योजना को पहले अच्छे से समझे और उसके बाद उसमें निवेश करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कुछ बातों को लेकर काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं. व्यवसाय में बार-बार होने वाली कुछ समस्याएं चिंतित कर सकते हैं. कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. कार्य क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग ना करें. अपने नीचे कार्यरत व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें. किसी पारिवारिक समस्या की चर्चा कार्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से ना करें. अपनी निजी बातों के गोपनीयता बनाए रखें. किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने कार्यों में न होने दे. दूसरों की निजी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें. नौकरी प्राप्ति के लिए किसी की सिफारिश सोच समझकर करें. 

स्वास्थ्य/Health:

समय पर सोना और पौष्टिक भोजन किसी पुरानी बीमारी से हुई कमजोरी से बाहर निकल सकता है. इस समय दिनचर्या को नियमित करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

जरा सी भी गलती आर्थिक नुकसान कर सकती है. बिना सोचे समझे किसी बड़े धन निवेश का हिस्सा ना बने. 


रिश्ते/Relationship:

अपने प्रियजनों का सहयोग उनके कार्यों को पूरा करने में करें. इससे रिश्ते में मधुरता आएगी.

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