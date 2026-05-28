विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Tarot Card: संतान की गतिविधि पर ध्यान, व्यवसाय में कुछ आंतरिक सुधार और नए लोगों को लाने की योजना

Virgo Tarot Card Horoscope 18 June: Knight of wands की ऊर्जा व्यवसाय में आंतरिक बदलाव लाने की सकारात्मक कोशिश, परिवार में शांति और सुख का माहौल और अपने जिम्मेदारियां का बेहतर तरीके से निर्वाह करने का सुझाव लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Tarot Card: संतान की गतिविधि पर ध्यान, व्यवसाय में कुछ आंतरिक सुधार और नए लोगों को लाने की योजना
इस समय किसी सहयोगी के जाने से कार्यभार बढ़ सकता है.

Virgo Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal:- नए घर की सजावट के लिए खरीदारी में समय व्यतीत करेंगे. जीवनसाथी की खरीदी वस्तुओं की परिजन प्रशंसा कर सकते हैं. पिता के साथ कुछ पुराने आर्थिक मामलों पर चर्चा हो सकती है. संपत्ति से संबंधित कोई मामला सुलझता हुआ नजर आएगा. संतान के गतिविधियों पर ध्यान देंगे. उसके किसी नए संस्थान में प्रवेश दाखिले के लिए प्रयास कर सकते हैं. बच्चों से जुड़ी कोई दिक्कत होने पर अपना हौसला बनाए रखें. घबराने की जगह शांति से उसे परेशानी का हल ढूंढे. 

व्यवसायिक/ Professional:- इस समय कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दें. कार्यों को टालने का प्रयास आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है. व्यवसाय में कुछ आंतरिक सुधार या कुछ नए लोगों को लाने की योजना पर विचार कर सकते हैं. कुछ नए बदलाव लाकर व्यवसाय में ऊर्जा का संचार करें. अपने उच्च अधिकारियों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर किसी से बहस ना करें. अपनी छवि एक समझदार और नम्र व्यक्ति की बनाने का प्रयास करें. इस समय किसी सहयोगी के जाने से कार्यभार बढ़ सकता है. इस स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह करें. 

स्वास्थ्य/Health:- काम की अधिकता के चलते शारीरिक एवं मानसिक थकान हावी हो सकती है. इस समय पर्याप्त आराम ले और खान-पान में सुधार लाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी संपत्ति को बेचने से प्राप्त धनराशि से नया घर खरीद सकते हैं. घर की साज सजावट पर अच्छे खासे खर्च की योजना बनाएंगे. 

रिश्ते/Relationship:- समय के अनुसार अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन लाएं. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए व्यवहार में नम्रता आवश्यक है.

लेखक के बारे में
img
टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Aaj Ka Rashifal, Kanya Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com