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Taurus Tarot Card Rashifal: संतान सुख की प्राप्ति की प्रबल संभावना, नए अधिकारी के आगमन से जश्न

Taurus Tarot Card Horoscope 18 June: Three of cups ki ऊर्जा जीवन में नए उमंग, उत्साह और खुशखबरी की प्राप्ति, कार्यक्षेत्र में अधिकारियों पर प्रभाव और वरिष्ठ जनों के सम्मान और सलाह की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: संतान सुख की प्राप्ति की प्रबल संभावना, नए अधिकारी के आगमन से जश्न
नौकरी बदलने की इच्छा की पूरे होने की उम्मीद नजर आ रही है.

Taurus Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- किसी सदस्य के काफी समय बाद घर आने से परिवार का  माहौल सुखद और सकारात्मक रहेगा. कुछ जरूरी बदलाव घर की व्यवस्था को ओर बेहतर बना देंगे. ससुराल पक्ष के किसी सामाजिक समारोह में परिजनों के साथ शामिल हो सकते है. पुराने मित्रों की योजना साथ घूमने की हो सकती है. इस बात के लिए सभी की सहमति होगी. लंबे समय से संतान प्राप्ति की चाह अब पूरी होने की प्रबल संभावना नजर आ सकती है. अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास बढ़ेगा. 

व्यवसायिक/Professional:-  कला और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर आ सकते हैं. अपनी समझदारी से सही अवसर का चयन कर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी के आगमन को लेकर छोटा सा जश्न मना सकते हैं. इस समय वरिष्ठ लोगों को सम्मानित कर सकते हैं. नौकरी बदलने की इच्छा की पूरे होने की उम्मीद नजर आ रही है. उच्च अधिकारियों के सामने अपनी काबिलियत को प्रदर्शित कर, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:- पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिल सकती है, जिससे मन में सुकून और शांति रहेगी. सुबह की सैर और मेडिटेशन आपको चुस्त बनाए रखेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. जीवनसाथी के बजट से सभी लोग खुश रहेंगे. 

रिश्ते/Relationship:- अविवाहित लोगों के जीवन में जल्द ही किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है. उनके साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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