Scorpio Tarot Card: आलोचना करने वाले लोगों की बातों को अनसुना करें, व्यवसाय में दूसरों पर भरोसा ना करें

Scorpio Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal:- घर में विवाह को लेकर उत्सव का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते रिश्तेदारों की चहल-पहल माहौल को उत्साहित कर सकती है. इस समय आलोचना करने वाले लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्यों को पूरा करना बेहतर रहेगा. आपके व्यवहार और व्यक्तित्व को लेकर कुछ लोग ईर्ष्यावश गलत अफवाहें उड़ा सकते हैं. इस तरह की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देना मन को शांत रखेगा. किसी व्यक्ति पर अति विश्वास ना करें. अतिआत्मविश्वास से कार्य करना आपके लिए घातक हो सकता है.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय से जुड़े कार्यों को लेकर दूसरों पर भरोसा ना करें. पैसे का लेनदेन और हिसाब किताब अपनी निगरानी में कराएं. अपनी योग्यता और कार्यशैली पर विश्वास करें. मशीनों से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी गलती के चलते उच्च अधिकारी के साथ बहस हो सकती है. दूसरों के मामले में बिना मांगे सलाह देना और हस्तक्षेप करना कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान को कम कर सकता है.

स्वास्थ्य/Health:- काफी समय से सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी स्थिति बनी हुई है. चिकित्सक से परामर्श ले सभी जरूरी जांच करवा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance:- व्यवसाय में पैसे के लेनदेन को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें. किसी मित्र को दिया गया उधार समय पर वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

रिश्ते/Relationship:- कार्य की अधिकता के चलते व्यक्तिगत कार्यों को समय पर ना कर पाने के कारण जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. सामने वाले से इस बात के लिए माफी मांग सकते हैं.