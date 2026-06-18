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Sagittarius Tarot Card Rashifal: भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण और व्यवहार में परिपक्वता

Sagittarius Tarot Card Horoscope 18 June: King of swords की तीव्र ऊर्जा व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक प्रयास, बातों की गंभीरता को समझने की कोशिश और वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने की बात लेकर आ सकती है.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण और व्यवहार में परिपक्वता
उच्च अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित हो पदोन्नति की बात कर सकते हैं.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal:- इस समय अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए व्यवहार में परिपक्वता लाएं. कुछ पारिवारिक मामलों में उलझने बढ़ने से स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास करें. ऐसी स्थिति में व्यर्थ की बातों की जगह आपसी बातचीत से समस्याओं का निकाल सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से समस्या की गंभीरता को कम करने या सुलझाने का अनुरोध करेंगे. इस समय परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे छोटे-मोटे विवाद को समझदारी से सुलझा सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय/कार्यक्षेत्र में  किसी ऐसी कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं, जो कर्मचारियों के व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक रहे. इस तरह की कार्यशाला का आयोजन कार्य क्षेत्र के तनाव को कम करने के लिए बेहतर साबित होगी. कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती है. रेस्टोरेंट या  कैफे चलाने वाले व्यक्तियों के कार्य में काफी मुनाफा होने की संभावना नजर आ रही है. उच्च अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित हो पदोन्नति की बात कर सकते हैं. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार में लचीलापन रखें. 

स्वास्थ्य/Health:- लीवर से जुड़ी किसी समस्या के चलते परेशानी हो सकती है. चिकित्सक की सलाह पर खान-पान में परिवर्तन ला सकते हैं, साथ ही हल्के-फुल्के व्यायाम को प्राथमिकता देंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पारिवारिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट बना सकते हैं. किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार ना दें. 

रिश्ते/Relationship:- प्रेम संबंध में प्रिय की उम्र अधिक होने के कारण परिजनों से अनबन हो सकती है. सामने वाले की समझदारी और सूझबूझ रिश्ते में मधुरता बनाए रखेगी.

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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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