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Libra Tarot Card: स्वार्थी लोगों की पहचान, संपत्ति को लेकर भाई-बहनों से मतभेद, कार्यक्षेत्र की राजनीति से तनाव

Libra Tarot Card Horoscope 18 June: Five of wands की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में बढ़ते कलह, कार्य क्षेत्र की राजनीति से तनाव और बेवजह की बहसबाजी से रिश्तों में उलझन की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card: स्वार्थी लोगों की पहचान, संपत्ति को लेकर भाई-बहनों से मतभेद, कार्यक्षेत्र की राजनीति से तनाव
किसी धनराशि का हिसाब ना मिलने के कारण माहौल तनाव पूर्ण हो सकता है. 

Libra Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal:- अपने आसपास के स्वार्थी रिश्तेदारों की पहचान कर सकते हैं. पैसे के मामले में कुछ करीबी लोगों से विवाद होने की स्थिति बन सकती है. परिवार में भाई-बहनों के साथ संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं. इस समय किसी परेशानी के चलते सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने से बच सकते हैं. जीवन साथी के अतीत से आया व्यक्ति दोनों के रिश्ते में गलतफहमी उत्पन्न कर सकता हैं, जिससे स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है. 

व्यवसायिक/Professional:- कार्य क्षेत्र की राजनीति नए आए अधिकारी के आने के बाद बढ़ सकती है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र के माहौल में अशांति आ सकती है. इस समय कार्यों से भटकाव महसूस कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर सहयोगियों से अनबन हो सकती है. किसी कार्य में देरी होने के चलते उच्च अधिकारियों की डांट पड़ सकती है. इस स्थिति में कार्य को पूरा करने में जल्दबाजी कर सकते हैं. व्यवसाय में साझेदार के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर बातचीत हो सकती है. किसी धनराशि का हिसाब ना मिलने के कारण माहौल तनाव पूर्ण हो सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:- तेज गर्मी के चलते खाली पेट घर से बाहर निकलने से बचें. पर्याप्त पानी पिए और हल्का भोजन कर स्वास्थ्य को सही रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- संतान के अच्छे संस्थान में दाखिले के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं. पुराने कर्जों को लेकर चिंतित होंगे. 

रिश्ते/Relationship:- दांपत्य जीवन में अहंकार हावी हो सकता है, जिससे दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं.

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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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