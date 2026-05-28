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Leo Tarot Card Rashifal: स्थान परिवर्तन या नए घर में जाने की योजना, नौकरी में पदोन्नति की संभावना

Leo Tarot Card Horoscope 18 June:- Six of swords की ऊर्जा स्थान परिवर्तन की संभावना, पुरानी परेशानियों से बाहर निकालने की स्थिति और यात्रा के योग होने की बात लेकर आ सकते हैं. आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: स्थान परिवर्तन या नए घर में जाने की योजना, नौकरी में पदोन्नति की संभावना
कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है.

Leo Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal:- इस समय स्थान परिवर्तन या नए घर में जाने पर विचार कर रहे हैं, तो समय अनुकूल है. छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं. किसी पारिवारिक सदस्य की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है. इस समय परिवार में  कलह न होने दें. किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न देखकर माहौल में शांति लाने का प्रयास करें. पुरानी मानसिक उथल-पुथल से राहत मिल सकती है. किसी व्यक्तिगत कार्य के चलते किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. 

व्यवसायिक/Professional:- यदि लंबे समय से पदोन्नति की इच्छा रखे हुए हैं, तो जल्द ही इस इच्छा के पूरे होने का शुभ समाचार मिल सकता है. किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं. व्यवसाय विस्तार के लिए दूर दराज के स्थान के लोगों से संपर्क करेंगे. संभव है कि कुछ संपर्क लाभदायक साबित हो. व्यवसाय में किसी पुराने नुकसान की भरपाई हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है. इस समय रिकवरी तेज होगी. इस समय धूल और प्रदूषण से बचकर रहें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मंदी की स्थिति बन सकती है. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. परिवार के सदस्यों के साथ उपयुक्त बजट बनाएं.

रिश्ते/Relationship:- किसी यात्रा के दौरान पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. जीवनसाथी की घबराहट को कम करने का प्रयास करेंगे.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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