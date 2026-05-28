Gemini Tarot Card Rashifal: विदेश जाने की कोशिश में आ रही रुकावटें दूर होंगी, साझेदार के साथ चल रही अनबन खत्म

Gemini Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:- विदेश जाने की कोशिश में आ रही रुकावटें दूर होती नज़र आएगी. परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पक्ष की बात सुने और फिर कोई निष्कर्ष निकालें. खरीदारी और लेनदेन करते समय ध्यान रखें. जरा सी भी लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है. सावधान रहें. अपने व्यक्तित्व में निखार लायें. स्वयं के लिए समय निकालें.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसायिक मामलों में सुधार आएगा. साझेदार के साथ चल रही अनबन खत्म हो सकती है. नई योजनाओं को लागू करने पर विचार कर सकते है. नई मशीनों और उपकरण कार्यक्षेत्र में आने से कार्यों को पूरा करने में सुविधा हो सकती है. मार्केटिंग से जुड़ी योजनाओं को अभी थोड़ा स्थगित रखें. इन योजनाओं को पुनः अवलोकन कर आवश्यक बदलाव किए जा सकते है. विद्यार्थियों का पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है. कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित माहौल रह सकता है. व्यवसाय विस्तार की योजना बन सकती है.

स्वास्थ्य/Health:- किसी गलत खानपान के चलते एलर्जी हो सकती है. इस समय ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह से बचें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- खरीदारी करते समय पैसों का हिसाब सही रखें. आपकी लापरवाही का कोई फायदा उठा सकता है.

रिश्ते/Relationship:- परिवार में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताजा हो सकती है.