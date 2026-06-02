विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Tarot Card: कानूनी मामले परिवार के पक्ष में होने की संभावना, व्यवसाय में दिक्कतों और मतभेदों का सामना

Cancer Tarot Card Horoscope 18 June: Judgement की ऊर्जा पारिवारिक संपत्ति के मामलों में देरी न करने, व्यवसाय में मतभेदों और दिक्कतों को धैर्य और शांति से सुलझाने और आर्थिक मामलों पर एक बार पुनः विचार करने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Tarot Card: कानूनी मामले परिवार के पक्ष में होने की संभावना, व्यवसाय में दिक्कतों और मतभेदों का सामना
नौकरी में वेतन वृद्धि की संभावना नजर आ रही है. 

Cancer Tarot Card Horoscope 18 June 2026 Kark Tarot Card Rashifal:- यदि अपने कार्य को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो आलस का त्याग करें. संपत्ति से जुड़े हुए मामले में जो काफी समय से रुका हुआ है, उसके लिए पहल करें. ज्यादा देर करने पर मामला उलझ सकता है. कोई कानूनी मामला जो परिवार के पक्ष में नहीं हो रहा था. अब उसमें सफलता के योग नजर आ रहे है. इस समय किसी सदस्य के विवाह के खरीदारी पर ध्यान देंगे. 

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में कुछ दिक्कतें और कर्मचारियों के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में क्रोध से कार्य न लें. स्थिति की गंभीरता समझते हुए धैर्य और संयम से बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रयास करें. टैक्स और लोन से जुड़े मामलों को नजरअंदाज ना करें. यदि आवश्यकता हो, तो पुनः विचार कर इन मामलों को सुलझाया जा सकता है. व्यवसाय में लेनदेन के मामले में कोई विवाद उठ सकता है. धैर्य रखने से जल्द ही कोई हल निकाल लेंगे. 

स्वास्थ्य/Health:-लगातार सिरदर्द बढ़ने से कार्य क्षमता कम होती नजर आ रही है. आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. नौकरी में वेतन वृद्धि की संभावना नजर आ रही है. 

रिश्ते/Relationship:- प्रेम संबंध में प्रिय की बढ़ती हुई मनमानी रिश्तो को खराब कर सकती है. इस समय रिश्ते में दूरी आती नजर आ रही है.

लेखक के बारे में
img
टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Aaj Ka Rashifal, Kark Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com