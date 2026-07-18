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Virgo Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में सुधार लाने की कोशिश से मिलेगा सुखद नतीजा, विदेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना

Virgo Tarot Card Horoscope 18 July: Nine of cups की ऊर्जा सकारात्मक लोगों की मित्रता से लाभ,विदेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना और छोटी-छोटी कोशिशें से बड़ी सफलता प्राप्ति की उम्मीद की बात लेकर आ सकती हैं.आइए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में सुधार लाने की कोशिश से मिलेगा सुखद नतीजा, विदेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना
परिवार के लिए लिया गया व्यावहारिक फैसला भविष्य में फायदेमंद साबित होगा.
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Virgo Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में सुधार लाने के लिए की गई छोटी-छोटी कोशिश सुखद नतीजा लेकर आ सकती है. घर में किसी अच्छी खबर से खुशी का माहौल बनेगा. पुराने शौक को पुनर्जीवित कर जीवन में आई उदासीनता को दूर कर  ऊर्जा और उमंग का संचार करेंगे. इस समय मन  का संतोष भारी परिस्थितियों से ज्यादा असरदार रहेगा. परिवार के लिए लिया गया व्यावहारिक फैसला भविष्य में फायदेमंद साबित होगा. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्यस्थल पर आपकी कार्य शैली और व्यावहारिक सोच लोगों को प्रभावित कर सकती हैं फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए विदेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना नजर आ सकती है. आपके किसी कार्य की सफलता के लिए लिए गए निर्णय की उच्च अधिकारियों द्वारा तारीफ होने से मन उत्साहित होगा. अपने कार्य की गुणवत्ता बनाए रखें. किसी के बहकावे में आकर गलत तरीके से कार्यों को पूरा करने का प्रयास न करें. गलतियों का दोहराव ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा. 

स्वास्थ्य/Health: इस समय मीठी चीज खाने की इच्छा बढ़ सकती है. सुबह-शाम की हल्की सैर से मन को ताजगी और सुकून मिलेगा. छोटी-छोटी स्वस्थ आदतें शरीर को ऊर्जावान बनाए रखेंगी.

आर्थिक स्थिति/Finance: अचानक से लॉटरी या पुरस्कार से अच्छी धनराशि मिल सकती है. किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है.जिसकी सकारात्मक सोच आपकी कार्यों को बेहतर बनाने में सहायक रहे.

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