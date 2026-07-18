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Taurus Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के व्यवहार को समझने की करें कोशिश, शोध और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को मिलेगी सफलता

Taurus Tarot Card Horoscope 18 July: The Moon की ऊर्जा परिवार में रहने वाले सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करने, बिना सच्चाई जाने गलत बात पर प्रतिक्रिया न देने और समय-समय पर नए पुराने कार्यों से संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड्स की जांच करने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के व्यवहार को समझने की करें कोशिश, शोध और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को मिलेगी सफलता
आधी अधूरी जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें.
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Taurus Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के व्यवहार को बिना समझे गलत अर्थ ना दें. हर बात हमेशा वैसी नहीं होती है,जैसी दिखाई दे रही हो. पूरी सच्चाई जानने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें. परिवार के किसी सदस्य की चुप्पी अन्य लोगों को परेशान कर सकती हैं. सामने वाले की भावनाएं समझने का प्रयास करें. जल्दबाजी में कोई नतीजा ना निकले. 

व्यवसायिक/ Professional: ऐसे कार्यों से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है, जो शोध या मनोरंजन जगत से संबंधित हो.किसी पुराने कार्य से संबंधित फाइल या रिकॉर्ड की जांच करने पर कुछ गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं. इस समय अफवाहों की बजाय प्रमाणों पर भरोसा करें. किसी की भी बात के बहकावे में आकर किसी अन्य सहयोगी पर गलत इल्जाम ना लगाएं.आधी अधूरी जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें.

स्वास्थ्य/Health: आंखों में सूखापन और जलन के चलते स्क्रीन टाइम कम करने का प्रयास करें. सोने से पहले ठंडे पानी से आंखों को धोना आंखों की जलन को कम करेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी की बताई गई योजना में बिना जानकारी के धन निवेश ना करें. पहले उस योजना के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करें. 

रिश्ते/Relationship: अविवाहित लोगों का आकर्षण किसी नए व्यक्ति की तरफ बढ़ सकता है.मन की आशंकाओं को तुरंत सच मानने से बचे.

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