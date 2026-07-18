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Scorpio Tarot Card Rashifal: रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने में आएगी तेजी, जल्दबाजी में गलतियां करने से करें बचाव, विदेश यात्रा के बन रहे योग

Scorpio Tarot Card Horoscope 18 July: Nine of wands की ऊर्जा रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने में तेजी,कार्य को आगे बढ़ने का प्रयास और कार्य के पूरा होने पर उसकी अंतिम जांच करने की बात से कर सकती है. आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने में आएगी तेजी, जल्दबाजी में गलतियां करने से करें बचाव, विदेश यात्रा के बन रहे योग
विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं.
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Scorpio Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: तेजी से काम करने से रुकी हुई योजनाओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे. इस समय किसी पारिवारिक कार्यक्रम में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. घर के निर्माण की लंबे समय से रुकी हुए योजना आगे बढ़ा सकती हैं. किसी तरह का निर्णय करते समय धैर्य बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ अचानक कहीं से घूमने की तैयारी कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: ट्रांसपोर्ट, डिफेंस सर्विस या खेल कूद से जुड़े लोगों को उनकी उपलब्धियों के चलते अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. इस समय नए कार्य को करने के लिए आगे कदम बढ़ाने से फायदा मिलेगा. जल्दबाजी में गलतियां हो सकती है. इसलिए कार्य का अवलोकन करते रहे. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. किसी टारगेट को समय से पहले पूरा कर अधिकारियों को अचंभित कर सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: तेज गति से वाहन चलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें. गर्भवती महिलाएं अपने खान-पान का ख्याल रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पूर्व मिले लिए गए कर्ज़ों को समय पर चुका है. क्षमता से अधिक ऋण ना लें. 

रिश्ते/Relationship: अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. परिवार में धार्मिक आयोजन की तैयारी करेंगे.

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