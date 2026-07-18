विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में देखने को मिलेगा आपसी टकराव, पढ़ें राशिफल

Sagittarius Tarot Card Horoscope 18 July: Five of cups की ऊर्जा पारिवारिक मामलों में आपसी सम्बन्धों से बचने का प्रयास, कामकाजी महिलाओं को परिवारों कार्य के बीच तालमेल बनाने में परेशानी और गंभीरता और समझदारी से परेशानियों का समाधान निकालने की कोशिश की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में देखने को मिलेगा आपसी टकराव, पढ़ें राशिफल
कामकाजी महिलाओं को परिवार और कार्य के बीच तालमेल बनाने में परेशानी हो सकती है.
ndtv

Sagittarius Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: यह समय सफलता देने वाला है. पारिवारिक मामलों में आपसी संबंधों में टकराव हो सकता है. इस समय किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से रिश्ते को लेकर किसी दोस्त पर शक कर सकते हैं. संभव है, कि यह केवल आपका वहम हो.अनजान लोगों से ज्यादा नजदीकी ना बढ़ाएं. परिवार के लिए सदस्य के लिए शादी का अच्छा रिश्ता आ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: किसी सहयोगी से किया गया वादा पूरा न करने के कारण शर्मिंदगी हो सकती है. व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. कामकाजी महिलाओं को परिवार और कार्य के बीच तालमेल बनाने में परेशानी हो सकती है. ऑफिस का माहौल व्यवस्थित कर सकते हैं. इससे कार्य करने में सभी को सुविधा महसूस होगी. इस समय ज्यादातर कार्य सुगम तरीके से पूरे होते जाएंगे. कार्य में आ रही परेशानियों का समाधान गंभीरता और समझदारी से निकाल सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: लंबी यात्रा के दौरान अपने खान-पान और दिनचर्या का ख्याल रखें. यात्राओं के दौरान खाने पीने की कुछ चीजें साथ लेकर चलें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: परिवार की सुख सुविधा के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं. जीवनसाथी की फिजूलखर्ची परेशान कर सकती है. 

रिश्ते/Relationship: पति-पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होगी. विपरीत लिंग के लोगों से बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sagittarius Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com