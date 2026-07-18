Libra Tarot Card Rashifal: जीवन में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता, सरकारी कार्यों में बेवजह न दें दखल, पढ़ें अपना राशिफल

Libra Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: इस समय कई मामलों में धैर्य रखना जरूरी है.गुस्से और जल्दबाजी से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं. मेहनत के मुताबिक नतीजे ना मिलने से चिड़चिड़ापन हो सकता है.परिवार के लोगों के साथ समय बताने और बातचीत करने से किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकलेगा. भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के बीच चल रहा विवाद किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से सुलझ सकता है.

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय के कामों में आलस और लापरवाही से परेशानी हो सकती है. इस समय योजना बनाकर काम पूरे करें. सरकारी कामों में बेवजह दखल ना दें. यदि किसी सरकारी सहमति की आवश्यकता पड़ रही है. तो उसके लिए किसी अधिकारी से बात की जा सकती है. ऑफिस के जरूरी कागजात और फाइलों पूरी तरह व्यवस्थित रखें. व्यवसाय में इस समय कहीं भी निवेश न करें. इससे समस्या हो सकती है.

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा भागदौड़ से शरीर में थकान हो सकती है.तनाव को खुद पर हावी न होने दे. उसका असर आपकी काम करने की क्षमता और सेहत तक पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance: परिवार में खर्चों को लेकर परेशानी हो सकती है.बजट में आवश्यक खर्चों को शामिल करें.

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के लिए परिवार की मंजूरी मिल सकती है. परिवार का माहौल सुखद और खुशनुमा रहेगा.