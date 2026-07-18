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Gemini Tarot Card Rashifal: दोस्त की आर्थिक मदद से मिलेगी मानसिक शांति, जानिए आज का राशिफल

Gemini Tarot Card Horoscope 18 July: Six of pentacles की ऊर्जा आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाने का प्रयास, रूपए-पैसों के लेनदेन और हिसाब किताब को लेकर सजग रहने की आवश्यकता और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में आर्थिक मदद देने पर विचार की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Gemini Tarot Card Rashifal: दोस्त की आर्थिक मदद से मिलेगी मानसिक शांति, जानिए आज का राशिफल
चिंता करने की जगह शांत रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करें. 
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Gemini Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: किसी दोस्त की आर्थिक मदद से मानसिक शांति मिलेगी. समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं. परिवार में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे. अपने व्यक्तित्व और कार्य शैली में बदलाव लाने की कोशिश सफल होगी. आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव हो सकता है. चिंता करने की जगह शांत रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में रूपए-पैसों को लेकर साझेदार के साथ कहासुनी हो सकती है. हिसाब किताब में गड़बड़ी के कारण तनाव बढ़ सकता है. इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं. अपनी मेहनत और योग्यता से उन अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करें. कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी सहयोगी से मदद ली जा सकती है. कार्य क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा किसी समाज सेवा के कार्य में भागीदारी की बात सामने आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: पिछले कुछ समय से चली आ रही  शारीरिक समस्या बढ़ सकती .है स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह ना रहे. खान-पान और दिनचर्या को नियमित और व्यवस्थित करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: किसी पुराने विपरीत लिंग के दोस्त से मुलाकात होने पर कुछ यादें ताजा हो सकती हैं. सामने वाले के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

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